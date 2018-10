Faurie, cauto por nueva posición de Brasil sobre el Mercosur

La llegada de Jair Bolsonaro al Palacio de Planalto obliga a reacomodar el mapa de relaciones en la región. En ese contexto, Paulo Guedes, futuro ministro de Economía de Brasil, afirmó que el Mercosur no será prioridad para el Gobierno del excapitán brasileño al tiempo que anunció una serie de medidas de ajuste fiscal.



Desde la Casa Rosada salieron a mostrarse cautos ante el anuncio del principal socio comercial de la Argentina de no privilegiar el bloque económico regional. Por lo pronto, el canciller argentino Jorge Faurie evitó adelantar una opinión al respecto y pidió "esperar los lineamientos" una vez que Bolsonaro inicie su mandato en enero del año próximo.



Asimismo, el titular del Palacio San Martín le deseó al flamante presidente electo de Brasil que "le vaya bien" en su gestión y se negó a caracterizarlo ideológicamente porque consideró que no le corresponde a su función.



"Los brasileños se expresaron masivamente a favor de la candidatura de Bolsonaro. No es de canciller de Argentina calificarlo porque no somos comentaristas de los medios de comunicación o de la televisión", señaló Faurie al exponer en la comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados.



Ante las consultas de los diputados Carmen Polledo (PRO), Guillermo Carmona (FpV) y Alejandro Grandinetti (Frente Renovador) sobre el futuro de las relaciones con el gigante sudamericano, el canciller argentino sostuvo: "Nosotros siempre deseamos que a Brasil le vaya bien porque entendemos que en la medida en que le vaya bien, nos va bien a ir bien a nosotros".



La diplomacia argentina ya había salido a ponerle paños fríos a los dichos de Guedes. En la mañana de este lunes, el embajador argentino en Brasil, Carlos Magariños, desestimó que la victoria de Bolsonaro como presidente del vecino país pueda significar "el fin del Mercosur".



"Lo entiendo como parte de la propuesta que está haciendo el partido que ganó las elecciones de reconectar a Brasil y comerciar con todos los países del mundo", afirmó Magariños. En declaraciones a radio La Red, el diplomático subrayó que "de alguna manera el Mercosur se vio como una propuesta de integración ideológica del área bolivariana".



"Creo que hay que poner la relación de Argentina y Brasil en perspectiva. Este año cumplimos 30 años de relación bilateral. Es una relación previa al Mercosur y se va a mantener en el ámbito del Mercosur y más allá de los ajustes que proponga cualquiera de los miembros", señaló.