El orfebre presidencial deberá declarar en causa derivada de los cuadernos

La causa de los cuadernos no sólo tiene como protagonistas a los empresarios ligados a la obra pública durante el kirchnerismo, sino que ahora también llegó hasta Juan Carlos Pallarols, considerado como el orfebre presidencial.



El fiscal federal Jorge Di Lello citó a declarar como testigo al platero para que determine la autenticidad del supuesto bastón presidencial de Héctor Cámpora que fue encontrado durante un allanamiento a la vivienda de El Calafate de la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner.



Di Lello y el juez federal Julián Ercolini intervienen en una de las causas que se generaron por los distintos objetos hallados en la casa de la senadora nacional, secuestrados durante los operativos ordenados en el marco de la causa por el supuesto fraude en la obra pública que lleva adelante el magistrado Claudio Bonadio.



Para determinar si efectivamente se trata del bastón de Cámpora, tal como afirmó la exmandataria, el representante del Ministerio Público convocó a Pallarols, responsable de la confección de otros atributos presidenciales.



Tras los allanamientos en El Calafate, Bonadio armó tres denuncias: una por el bastón que le habría regalado la familia Cámpora a Néstor Kirchner, otra por los objetos históricos y una tercera por el hallazgo de desgrabaciones de escuchas telefónicas. El bastón actualmente está bajo resguardo en la Fiscalía Federal 1 a cargo de Di Lello, que había pedido que le remitieran el objeto para estudiarlo.



El fiscal pidió, además, una batería de medidas previas para luego dictaminar si corresponde o no iniciar una investigación formal por el caso. Según señaló la expresidenta, en 2006, el fallecido Néstor Kirchner recibió el bastón de parte de la familia de Cámpora.



En un acto en ese momento, el santacruceño señaló: "Para mí es un profundo honor, familiares, hijo del doctor Cámpora, me cuesta encontrar las palabras, en mi vida soñé esto. Yo que estuve en esa plaza del 25 de mayo del 73 con tantos miles, que lo vi lejos cuando el doctor estaba con su banda y su bastón, nunca en mi vida soñé tener en mis manos el bastón y la banda de tan digno hombre, porque sé que en mis manos también están las suyas y las de miles que ya no están, que las miraban al lado mío también y soñaban como yo".