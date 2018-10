Dujovne y Sandleris se reunirán en EEUU con inversores

Con el nuevo desembolso del FMI bajo el brazo, el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne y el titular del Banco Central Guido Sandleris desembarcarán este martes en los Estados Unidos con el objetivo de reunirse con inversores a quienes les explicarán los detalles del reciente acuerdo que la Argentina firmó con el organismo multilateral de crédito.



Ambos funcionarios buscan llevarle tranquilidad a los mercados luego que se sellará el nuevo programa con el FMI que cubre las necesidades de financiamiento hasta fines de 2019.



Por lo pronto, el Gobierno recibirá un desembolso de US$ 5.700 millones la semana próxima, como parte de los u$s 24.400 millones que recibirá hasta marzo. El Directorio del FMI avaló un nuevo acuerdo que incrementa el acceso a financiamiento por u$s 56.300 millones.



El ministro Dujovne viajó este lunes por la noche tras su paso por el Senado en donde expuso sobre los alcances del próximo Presupuesto. Mientras que Sandleris llegará a los Estados Unidos desde Londres, donde mantuvo encuentros con autoridades e inversores, como el presidente del Banco Central de Inglaterra, Mark Carney.



En la reunión, en la que también participó la vicepresidenta segunda del BCRA, Verónica Rappoport, conversaron sobre los preparativos para la próxima cumbre del G20, que se llevará a cabo entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre en Buenos Aires.



Guido Sandleris junto con el presidente del Banco Central de Inglaterra, Mark Carney, antes de su viaje a los Estados Unidos.



Sandleris informó también a Carney sobre la implementación del nuevo plan monetario del BCRA y coincidieron "en la importancia de continuar monitoreando la evolución de los mercados financieros internacionales", informó la autoridad monetaria argentina en un comunicado.



El encuentro, entre las autoridades del BCRA con pares de otros países no terminó allí. Este lunes se desarrolló en Buenos Aires una nueva reunión de Presidentes de Bancos Centrales de América del Sur.



De la cumbre porteña participaron no sólo autoridades argentinas sino que contó con la presencia de los delegados de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. En ese contexto, los representantes de las autoridades monetarias de la región analizaron el desempeño de la economía mundial y de cada uno de sus países.



Asimismo, intercambiaron opiniones sobre factores comunes que afectan la evolución de sus economías. Adicionalmente, se expusieron dos investigaciones: una relacionada con los Retos de los Esquemas de metas de inflación y otra sobre la Supervisión e Interconexión de Sistemas de Pago.