Brasil y un Mercosur que fracasó

Por Julio J. Nogues



En unas declaraciones tajantes, el futuro Ministro de Hacienda de Brasil ha dicho que "...el Mercosur cuando fue hecho resulto totalmente ideológico...". Si bien no estoy de acuerdo con esto -el Mercosur fue construido durante procesos de liberalización comercial de los países miembros-, si me inclino a favor de la estrategia que aparentemente esta detrás de otras declaraciones de Paulo Guedes incluyendo que la prioridad del futuro Gobierno de Brasil es negociar y "...comerciar con el mundo".



El comercio es central para el crecimiento económico y lo ha sido desde que existen los primeros vestigios del intercambio de bienes entre regiones mesopotámicas con la estepa turca. El crecimiento sostenido de los salarios reales solo se ha conseguido en países que han acumulado capital y tecnología y este proceso ha venido impulsado por el crecimiento del comercio internacional.



El Mercosur ha fracasado en tres de sus principales objetivos comerciales: 1) prácticamente desde su creación no se profundizó hacia adentro; 2) no se integró con otras regiones y países y, 3) no se institucionalizó. Obviamente, el origen de este fracaso no esta en la concepción original de este Mercado, sino en los objetivos aislacionistas que impulsaron los Gobiernos de Argentina y Brasil -aunque principalmente el primero-, desde su creación.



Quienes han sido los ganadores y quienes los perdedores de este fracaso. Los ganadores han sido unos pocos sectores industriales altamente concentrados que han aumentado su actividad económica detrás de elevadas barreras aduaneras mientras que los perdedores han sido principalmente los consumidores de la región que durante 20 años vienen pagando precios de bienes y servicios bien por encima de los precios internacionales.



Sin embargo, esta situación no parece haber sido la elegida por Paraguay y Uruguay que periódicamente han expresado su descontento con el proteccionismo arbitrario de los otros miembros. Para cuando los gobiernos de Argentina y Brasil decidieron aislarse, estos países ya habían establecido lazos económicos y políticos que aumentaban sustancialmente el costo de salirse del acuerdo.



Claramente, si Brasil emprende una estrategia de negociación individual como parece desprenderse de las palabras del futuro Ministro, el Mercosur dejará de existir y podría transformarse en un área de libre comercio donde cada miembro tendrá la oportunidad de fijar la estrategia de integración que sea la mas conveniente dadas las circunstancias económicas y sociales por las cuales atraviesan. Si en Argentina los líderes peronistas continúan inclinándose por el aislacionismo como lo están haciendo y la población los vota, entonces sabemos lo que nos puede esperar. Mientras tanto, los otros Miembros seguirán progresando.





Si se abre una oportunidad de iniciar procesos de integración individuales con el resto del mundo el actual objetivo estratégico de integrarse con la Unión Europea con quien el Mercosur viene negociando por 20 años será sustituido por una estrategia de integración similar a la que han seguido países como Chile, México Perú y otros incluyendo países ricos. Desde mi óptica, es fundamental que en este nuevo camino que puede llegar a abrirse, los países miembros continúen fortaleciendo las reglas multilaterales sin las cuales estarán a merced de las preferencias de las grandes potencias.



* Miembro Academia Nacional de Ciencias Económicas