Pérez Volpin: rechazaron insólito pedido de probation al endoscopista Bialolenkier

La Justicia rechazó el pedido del endoscopista Diego Ariel Bialolenkier, procesado por la muerte de Débora Pérez Volpin, para que se le aplique una probation con el fin de evitar ser sometido a un juicio oral, según indicó el abogado de la familia de la periodista y legisladora porteña.



El letrado Diego Pirota confirmó que tal cual había pedido desde la querella, en sintonía con el caso, los jueces del caso consideraron que el procedimiento probation "no corresponde para este tipo de situaciones", por lo que denegaron el pedido.



Pirota, en declaraciones al canal TN, advirtió que de haberse admitido la probation Bialolenkier, no solamente hubiera evitado el juicio oral, sino que después de cumplir tareas comunitarias por dos años podría haber retornado a su profesión.



"La Ley dice que este procedimiento es para otras situaciones, el sistema busca que un delito leve se pueda resolver con un mecanismo alternativo, pero nunca para un caso de esta naturaleza", explicó Pirota.



El mes pasado, la causa por la muerte de la periodista fue elevada a juicio oral por el juez Carlos Bruniard con Bialolenkier y la anestesista Nélida Inés Puente como acusados del delito de "homicidio culposo en grado de coautores".



La muerte de Pérez Volpin, de 50 años, ocurrió durante un estudio de rutina el pasado 6 de febrero en el Sanatorio La Trinidad de Palermo. Aquel día, la periodista murió durante la realización de un estudio endoscópico de baja complejidad y la pericia determinó que la muerte ocurrió por una perforación instrumental del esófago, que no se detectaron patologías preexistentes, y que las lesiones del estómago encontrados fueron consecuencia de las maniobras instrumentales y de la reanimación cardíaca que se le practicaron.



Al responsabilizar a los profesionales, la querella argumentó que Bialolenkier "logró ingresar con el endoscopio hasta la segunda porción duodenal, no sin antes provocar con su intervención una perforación del esófago torácico".



"Aquella situación no fue advertida por el médico endoscopista, que continuó con el estudio hasta que, en algún momento -muy tardío por cierto-, la médica Nélida Inés Puente, anestesista, advirtió una desaturación en la paciente", indicó el escrito que fundamentó la acusación.



Pocos meses atrás de su trágico deceso, Pérez Volpin había puesto fin a su carrera como periodista en el canal de noticias TN para asumir como legisladora porteña por el partido Evolución, que tiene como referente a Martín Lousteau.