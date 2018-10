Con el mercado atento a desembolso del FMI por u$s 5.700 M, el dólar sube seis centavos a $ 37,82

El dólar sube seis centavos este martes a $ 37,82 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com, en una rueda en la que el mercado se mantiene expectante respecto al primer desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI) por u$s 5.700 millones, en el marco del nuevo acuerdo con la Argentina.



Se da en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa avanza 10 centavos a $ 37.



En el mercado informal, el blue opera estable a $ 37, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liqui" repuntó el lunes 27 centavos a $ 37,08.



Recordemos que el órgano de crédito internacional aprobó el viernes pasado la primera revisión del desempeño del país en el marco del Acuerdo Stand-By de 36 meses que fuera suscripto el 20 de junio de 2018, y autorizó un desembolso por u$s 5.700 millones para esta semana.



En tanto ayer, el billete verde descendió nueve centavos mientras que en el segmento mayorista, la divisa avanzó sobre el cierre seis centavos a $ 36,90, luego de que el Banco Central recortara la tasa de Letras de Liquidez (Leliq) en un punto, sumando a una mayor presión compradora derivada de la necesidad de cubrir posiciones de fin de mes.



Sucedió en una rueda en la que como es habitual, el Banco Central subastó Letras de Liquidez a 7 días por $ 39.370 millones, con una tasa promedio de corte de 70,626% y con un retorno máximo adjudicado de 71,029%.



"Como ocurre habitualmente en cada fin de mes, los precios del dólar suelen reaccionar a una mayor presión compradora derivada de la necesidad de cubrir posiciones y finiquitar operaciones que vencen el próximo miércoles", analizó el operador Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.



Por su parte, Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, destacó que "el exceso de pesos que había sobre el cierre", causó que suba el dólar en los últimos 15 minutos, "pese a que se colocaron un 162% más de Leliq".



Por último, las reservas del Banco Central bajaron este lunes u$s 196 millones hasta los u$s 47.867 millones, el menor nivel en más de 14 meses.



• Dólar en el mundo



El dólar tocó un nuevo máximo de dos meses y medio el martes, apoyado por el temor a una escalada en la guerra comercial entre China y Estados Unidos y más señales de que la economía estadounidense está superando a sus rivales, mientras que el débil crecimiento de la zona euro hacía caer a la moneda común.



"Las guerras comerciales, la recuperación de los mercados bursátiles, datos mediocres de Europa y datos más sólidos en Estados Unidos" están respaldando al dólar a expensas del euro, indicó Niels Christensen, analista jefe de Nordea. "No creo que el euro rebote", agregó.



Bloomberg reportó que Washington se está preparando para anunciar aranceles a todas las importaciones chinas restantes para principios de diciembre si las conversaciones entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par chino, Xi Jinping, no logran aliviar la guerra comercial.



El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, ganaba un 0,3%, a 96,926, su nivel más alto desde el 15 de agosto.