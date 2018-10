Principales ciudades del mundo definieron agenda al futuro: urgencia climática, inclusión y mayor rol de la mujer

Polución del aire, pobreza, desigualdad, sistemas de educación anacrónicos, programas de empleo insuficientes, inseguridad alimentaria, menores posibilidades para las mujeres. Las grandes ciudades pueden ser más o menos modernas, más bellas o menos sofisticadas, pero los problemas que enfrentan son similares. Y no dejarán de crecer, si tenemos en cuenta que en 2050 dos tercios de la población global vivirá en ámbitos urbanos.



Ese contexto fue la semilla del Urban 20, lanzado en 2017 durante la One Planet Summit en París, donde las ciudades más poderosas económicamente se comprometieron a trabajar en conjunto para conseguir un desarrollo justo, inclusivo y sustentable, y cuya Cumbre Inaugural de Alcaldes se celebró este lunes y martes en Buenos Aires.



El cónclave tuvo como objetivo presentar al presidente Mauricio Macri, como titular del G20 2018, un documento con recomendaciones para motorizar el crecimiento y la innovación y enfrentar desafíos como el cambio climático, la integración social y el empoderamiento de las mujeres. "Problemas de nuestro tiempo", sostiene el documento. En realidad, problemas de siempre pero con una nueva urgencia.





Los alcaldes le entregaron el documento a Macri para que lo presente al G20.



"El Presidente tuvo una conversación con los alcaldes y valorizó el rol de las ciudades. Él fue alcalde ocho años y reconoce que son responsables de muchos temas que los países del G20 se proponen solucionar. Por ejemplo, el cambio climático. Porque en la ciudad es donde las acciones tienen más posibilidades de realizarse, a través de medidas en el transporte, la iluminación, la gestión de los residuos. La actitud del Presidente supone un compromiso con la voz de las ciudades", afirmó Fernando Straface, secretario General y de Relaciones Internacionales del Gobierno de la Ciudad en diálogo con ambito.com.



Para la ocasión se invitó a un grupo de ciudades capitales y no capitales consideradas importantes actores globales a unirse como observadoras.



Finalmente, además del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, rubricaron el documento los alcaldes de Beijing, Berlín, Chicago, Durban, Hamburgo, Yakarta, Johannesburgo, Houston, Londres, Los Ángeles, Madrid, México, Milán, Montreal, Nueva York, París, Río de Janeiro, Roma, San Pablo, Seúl, Tokio, Tshwane (ex Pretoria), Sidney, Amman, Amsterdam, Dallas, Ginebra, Helsinki, Kuala Lumpur, Montevideo, Portland, Quito y Tel Aviv.



"Quisimos crear consensos. Es un trabajo que requiere mucho dialogo. Los temas del Urban 20 se definieron de manera que traspasen los ingresos por habitante que tiene cada ciudad. La integración social , por ejemplo, no discrimina por ingresos. En Buenos Aires tenés algunos asentamientos, pero en los suburbios de París también hay temas para solucionar con las minorías, o en Berlín con los espacios de refugiados. Todas tienen desafíos de inclusión social. Otro tema transversal es el del futuro del trabajo por la disrupción tecnológica, que cambia las condiciones de empleo y obliga a los sistemas educativos a adaptarse", explicó el funcionario.





El transporte sustentable, clave en las ciudades del futuro.



En esencia, los 17 puntos acordados llaman a implementar de manera completa y rápida el Acuerdo de París para mantener el aumento de la temperatura por debajo de los 2°C sobre los niveles preindustriales. Una medida que debería complementarse con la promoción de construcciones de cero emisión de carbono, una política de residuos cero y una transición de las matrices de combustibles fósiles por fuentes de energía limpia y renovable.



En otro punto destacado, exige que se implementen sistemas de educación y formación y programas de empleo orientados a los mercados laborales del futuro, que incluyan los nuevos modelos de producción y consumo que derivan de las tecnologías digitales.



Además, aconseja promover el emprendedorismo y el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, con un enfoque específico en las oportunidades para los jóvenes y el empoderamiento de las mujeres.



En ese sentido, los alcaldes hicieron un llamado para lograr sociedades "más inclusivas y libres de discriminación", que fomenten la participación cívica en las políticas públicas y que aseguren el acceso a viviendas seguras y transporte público limpio, eficiente y confortable.



Ese aspecto de la integración social también deberá ocuparse de los migrantes y refugiados y de prevenir la violencia contra grupos minoritarios.



Por último, sugiere abordar el tema de la seguridad alimentaria, para facilitar el acceso a los alimentos y superar trastornos como la obesidad y desnutrición infantiles.



Cuánta trascendencia tendrá el escrito en el diseño de las ciudades del futuro está por verse. Por ahora, reconocer algunos de los problemas globales más urgentes y exigir respuestas parece ser un buen primer paso.



Straface destacó que "Buenos Aires tiene un compromiso al 2050 de cero emisión y para llegar a eso está apostando en muchos frentes: uno de ellos es la movilidad sustentable, con más bicisendas, peatonales en el Macrocentro y restricción de vehículos. Otro es la estrategia de iluminación LED, que en abril llegará al 100% de las luminarias públicas. También creció la cantidad de residuos separados y reciclados. Exploramos la posibilidad de incorporar buses eléctricos, pero todavía no tienen un desarrollo tecnológico que te asegure un flujo de producción confiable. Estamos comprometidos, la Ciudad está muy subida a esta agenda".