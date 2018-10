Pablo Moyano pidió la suspensión de su indagatoria

El secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, pidió a través de su defensa la suspensión de la declaración indagatoria que le fijó para el próximo jueves el fiscal de Lomas de Zamora Sebastián Scalera, quien lo acusa de ser el "jefe de una asociación ilícita" que hacía negocios alrededor del club Independiente.



El dirigente gremial solicitó que se frene la audiencia hasta tanto se defina el pedido de recusación que hizo contra el representante del Ministerio Público.



De todos modos, a través de un escrito presentado por su abogado Daniel Llermanos, Pablo Moyano se mostró dispuesto a concurrir a la audiencia, pero reclamó que esté presente el juez de la causa, Luis Carzoglio.



En la presentación, el letrado aclaró que de no suspenderse la audiencia Moyano va a "ir igual" a declarar, pero reclamó "que se presente el juez para darle al acto algún viso de legitimidad".



"Esta causa no es un expediente judicial sino un acto de venganza, un acto político", consideró Llermanos.



Sobre la participación del magistrado, el abogado señaló: "Queremos que haya un tercero imparcial que pueda certificar que todas las formalidades que establece el Código Procesal se cumplan".



Llermanos volvió a criticar con dureza al fiscal, a quien acusó de "no notificar" a las partes sobre sus actuaciones y sí hacerlo a la prensa.



La audiencia fue convocada para el próximo jueves a las 8:30 en Lomas de Zamora.



Formalmente, no es necesaria la participación del juez Carzoglio, que ese mismo día tiene previsto regresar de su licencia.



El dirigente gremial declarará como imputado de la causa, en la que se investigan supuestas maniobras destinadas a "defraudar" al Club Independiente, del que Hugo Moyano es presidente, "mediante la gestión, obtención, impresión oculta y reventa de entradas y protocolos de acceso a los espectáculos deportivos".