Solari asumió el mando del Real Madrid y dejó un claro mensaje sobre el próximo partido

El técnico rosarino Santiago Solari tomó las riendas del Real Madrid y afronta el miércoles su primer compromiso en Copa del Rey con el propósito de hacer reaccionar al equipo por lo que "la idea es ir a Melilla y jugar con dos cojones".



Solari, nombrado provisionalmente al frente del equipo tras la destitución el lunes de Julen Lopetegui, dirigió este martes su primer entrenamiento en medio de un ambiente más bien distendido.



Bajo la lluvia, el "Indiecito" supervisó diversos ejercicios de sus jugadores, antes de acudir a la sala de prensa de la ciudad deportiva del Real Madrid, donde mostró su intención de trabajar para levantar al equipo tras la dura derrota 5-1 contra el Barcelona el domingo.



El grupo "está dolido, obviamente, pero con muchas ganas de arrancar y de revertir la situación", aseguró Solari en su primera conferencia de prensa como técnico del primer equipo, tras ascender desde el filial.



"Es un grupo de campeones, de guerreros que han ganado muchísimas cosas para este club. La situación no es de las más fáciles, pero los vi con muchas ganas de revertirla", añadió el el exmediocampista, de 42 años, cuyo tono animado contrastó con la imagen abatida de Lopetegui en los últimos días.



El primer paso para una remontada será una victoria el miércoles contra el modesto Melilla en este enclave norteafricano español, en la ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.



Preguntado por el plan para afrontar este encuentro, Solari fue rotundo: "La idea es ir a Melilla y jugar con dos cojones, esa es la idea".



"Tenemos que salir a jugar un partido que es igual de importante que el resto para esta institución que se propone competir en todos, y salir a ganarlo", insistió Solari.



Evitó contestar si se considera un recambio de urgencia para unos días o si tiene la ilusión de poder quedarse hasta el final de temporada, si sus resultados convencen.



"Todos estamos de paso en la vida y en esta profesión con más razón, lo importante es el día a día. Lo importante es lo que haces en cada entrenamiento, en cada partido, en cada jugada, en cada minuto", aseguró Solari.



El técnico "merengue" puede estar como interino un máximo de 14 días, según el reglamento de la Federación Española de Fútbol, tras lo cual el Real Madrid tendrá que nombrar a un entrenador definitivo.



Solari insistió que se toma su nombramiento "con una gran ilusión, una gran satisfacción". "Trabajar en el Real Madrid es una gran oportunidad y es un trabajo hermoso, en cualquier lado (del club)", sin querer ser más preciso.



Solari está siguiendo los pasos de Zinedine Zidane, que también saltó de técnico del Castilla al primer equipo, pero rechaza cualquier comparación.



Zidane "es una de las figuras más grandes que hemos tenido aquí en el Madrid", afirmó.



"A 'Zizou' no lo podemos adjetivar, mejor dejarlo allí tranquilo en su grandeza y no dedicarnos a comparar a nadie con él porque es incomparable", concluyó antes de su primera gran prueba el miércoles en el estadio Álvarez Claro, donde las circunstancias han convertido lo que debía haber sido un partido de trámite, en todo un examen.