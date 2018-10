Djokovic puso primera en París con el N°1 en la mira

El serbio Novak Djokovic, que podría arrebatar esta semana el número1 del mundo al español Rafael Nadal, comenzó con buen pie el Masters 1000 de París, al derrotar en segunda ronda este martes al portugués Joao Sousa 7-5 y 6-1.



Aunque el primer set estuvo un poco más apretado de lo esperado, "Nole" pronto impuso su calidad ante el luso en el segundo. Un partido, en definitiva, más bien plácido para el ganador de 14 títulos de Grand Slam, que deberá alcanzar una ronda más que Nadal en París para llegar al máximo escalón de la ATP.



El español, que no juega desde septiembre tras su abandono en semifinales del US Open, saltará a la cancha el miércoles ante su compatriota Fernando Verdasco.



Djokovic se medirá en la siguiente ronda con el bosnio Damir Dzumhur.





París-Bercy es el último torneo de categoría Masters 1000 de la temporada. Se juega sobre superficie rápida y bajo techo, repartiendo 4.872.105 euros en premios.



Resultados de la jornada en el Palacio Omnisports:



- Singles masculino - Primera ronda:



Daniil Medvedev (RUS) derrotó a Pablo Carreño (ESP) 6-2, 6-2

Fernando Verdasco (ESP) a Jeremy Chardy (FRA) 6-4, 6-4

Gilles Simon (FRA) a Lucas Pouille (FRA) 6-3, 6-4

Mikhail Kukushkin (KAZ) a Pierre-Hugues Herbert (FRA) 3-6, 6-3, 7-5

Márton Fucsovics (HUN) a Benoît Paire (FRA) 6-4, 6-4

Milos Raonic (CAN) a Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 6-7 (4), 7-6 (5), 7-6 (5)



Segunda ronda:



Karen Khachanov (RUS) derrotó a Matthew Ebden (AUS) 6-2, 2-0 y abandono

Damir Dzumhur (BOS) a Stefanos Tsitsipas (GRE/N.14) 6-3, 6-3

Novak Djokovic (SRB/2) a João Sousa (POR) 7-5, 6-1

Marin Cilic (CRO/5) a Philipp Kohlschreiber (ALE) 6-3, 6-4