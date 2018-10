Broker o exchange: cómo comprar y vender criptomonedas

Actualmente existen más de 1.000 criptomonedas; muchas se pueden usar como medios de pagos electrónicos, otras fueron creadas para ser usadas solo dentro de ciertas plataformas y otras para registrar la propiedad sobre cierto activo. Bitcoin, la criptomoneda más famosa, se destaca por su seguridad, difusión y facilidad de intercambio. Es descentralizada, por lo que nadie la controla. No existe un emisor central como en el caso de los dólares o los euros. El bitcoin tiene una emisión definida al momento de su creación y es inmodificable. La producción viene de las personas y empresas de alrededor del mundo que dedican recursos a la minería. El término "criptomoneda" proviene de la criptografía, que es el método de seguridad que utilizan estas monedas digitales para asegurar y verificar las transacciones y para controlar la creación de nuevas unidades.



A la hora de comprar criptomonedas el usuario puede elegir acudir a un broker o a un exchange, por lo que conviene conocer las diferencias entre ambos para no perder dinero.



El broker es un intermediario que posee criptomonedas y lo vende al precio y las comisiones que considera. Asimismo, si el usuario quiere venderle sus cripto, es el broker quien fijará el precio que está dispuesto a pagar por esas monedas. Veamos algunas diferencias:



Spread: Es la diferencia entre el precio de compra y venta que el broker establece en su plataforma y es su principal herramienta de recaudación: cuanto mayor es el spread, más dinero puede ganar entre las operaciones.



Stock: Los brokers compran y venden criptos con stock propio, que es limitado. Por lo tanto, un mal manejo del stock puede significar que los clientes se queden sin la posibilidad de operar. Generalmente, esto ocurre cuando hay un movimiento fuerte en el precio o cuando hay volatilidad. Por eso, no es sorprendente que, misteriosamente, en momentos de gran volatilidad, dejan de funcionar. Además, si no tienen stock de cierto activo, retrasarán la acreditación de los fondos de los clientes interesados en comprar este activo en falta.



Problemas con Acreditaciones: el broker especula constantemente entre el stock disponible que tiene, el precio al que compra y el precio general de mercado. Si observa una tendencia en el precio por el cual le conviene esperar para acreditar el saldo al usuario para poder obtener más ganancia, lo hará sin ninguna duda.



Comisiones: Es muy común ver anuncios que dicen: "Sin comisiones!", pero en estos casos las comisiones están adheridas al sobreprecio que cobran al momento de comprar o en el descuento que efectúan al vender.



Por otro lado, un exchange ofrece compra y venta de cripto con un esquema diferente. En vez de existir un broker que maneja su stock con lo que le venden los usuarios, en los exchanges existen los libros de órdenes, en donde todos los usuarios concurrentes de la plataforma cargan sus órdenes de compra y venta, creando entre todos la disponibilidad de cripto, sin necesidad de un intermediario que eleva los precios.



Libro de Órdenes: allí se puede ver el total de liquidez disponible en la plataforma lo que indica que cantidad y a qué precio se está comprando y vendiendo. Esto permite a los usuarios saber exactamente cuáles son los precios justos de mercado y cuál es la cantidad real disponible del activo.



Órdenes: Las órdenes permiten al usuario poner el precio y monto por el cual compraría o vendería, y dejarla activa. De esta forma si la tendencia del mercado se mueva hacia esa orden, se ejecutará automáticamente. De lo contrario, es posible editarla según la conveniencia del usuario.



Spread Mínimo: Como en un Exchange los concurrentes son los que ponen y ejecutan las órdenes, la competencia por la compra y venta hace que el spread sea mucho menor que en el caso de los brokers. La única comisión que se paga es el servicio de transacción que no suele superar el 0,9% del total de la orden.



Tecnología: Los exchanges son plataformas mucho más avanzadas que los brokers, dado que pueden y deben manejar gran cantidad de usuarios concurrentes al mismo tiempo. Esto se debe a que mayor sea la cantidad de usuarios, mayor es la liquidez del mercado, y menores los spreads. Es por esto que los downtime de los exchanges suelen ser mínimos.



Arbitraje: Los exchanges dan oportunidad de arbitrajes al usuario. El arbitraje es la compra y venta simultánea de un activo, en dos mercados distintos, para beneficiarse de un desequilibrio en el precio. Es una operación que se beneficia explotando las diferencias de precios de instrumentos financieros idénticos en diferentes exchanges.



En síntesis, el exchange plantea mejores condiciones que el broker en términos de precio y de administración de los fondos del usuario, condición esencial para obtener significativos retornos sobre la inversión.



* Fundador y CEO de Buenbit