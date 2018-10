Radiografía de la crisis del tenis argentino: diagnóstico, acciones y proyectos a futuro

De una mesa de café salen generalmente los análisis y diagnósticos más profundos. A casi seis meses de haber asumido en la Asociación Argentina de Tenis, su presidente, Agustín Calleri, su vicepresidente, Mariano Zabaleta, y el vocal, José Acasuso, recibieron a ámbito.com en el Racket Club para hablar de la crisis que atraviesa la institución, las primeras acciones para enderezar el rumbo y los proyectos a futuro, con el foco puesto en la juventud.



"La actual situación económica es dura, difícil. Tenemos un déficit económico de $ 20 millones y un gran desorden administrativo, que ya estamos modificando. La situación del país tampoco ayuda, pero estamos trabajando con la comisión directiva para ver de qué manera podemos sacar esto a flote", reflexionó Calleri y agregó confiado: "Estamos confiados, somos consientes que lo podemos lograr, pero hay que trabajar mucho".



Para sobrellevar la tormenta, Calleri cree que es fundamental aumentar la masa societaria: "Hoy contamos con 8.500 afiliados. En promedio entre 3 y 4 millones de personas juegan al tenis en el país, es decir, son muy pocos los socios. Tenemos que volver a enamorar de nuevo con la AAT, que ha perdido todo tipo de valor, lo cual va a traer mayor cantidad de sponsors".



Para conquistar a la gente, la fórmula implementada por esta nueva dirigencia es la de marcar presencia: "Nosotros estamos en muchos eventos, algo que antes no existía. Eso es lo bueno que tenemos, que somos un grupo grande de extenistas que podemos dividir y repartir las tareas entre todos. Antes no la asociación no tenía la exposición que estamos teniendo ahora y haciendo el trabajo que estamos haciendo ahora".



Una palabra de moda en política es "herencia". Esta comisión directiva recibió la AAT con dos juicios laborales, dos juicios comerciales y el déficit de Tecnopolis (por la serie de Copa Davis nunca cobrada) que es de $ 7,5 millones, a lo que se le suman intereses. En cuanto al futuro, Calleri asegura que gracias a la Copa Davis en San Juan hasta enero del próximo año tienen lo suficiente para cubrir los sueldos, pero no más allá: "La situación es difícil. Cada peso lo contamos y lo valoramos. Estamos en esa situación", lanzó.



Luego, fue Acasuso quien tomó la palabra para agregar que la herencia no es sólo económica: "Fueron muchos años con una desidia con las federaciones, con los clubes. También a nivel empleados de la AAT que trabajaron mucho tiempo solos, sin tener una planificación, alguien que los guie, que les diga lo que tienen que hacer". Además, remarcó la importancia de manejarse de manera transparente: "Durante mucho tiempo las federaciones trabajaron de forma muy informal, hoy nosotros estamos trabajando con ellas, que tengan todo al día para poder trabajar juntos".



Uno de los pilares de campaña de este equipo de trabajo fue el acercamiento a los clubes: "Estamos trabajando muy fuerte. Tenemos que tener mucho contacto con ellos, que son los protagonistas. El ejemplo claro son las federaciones, ellos saben en sus provincias la realidad del tenis, que está pasando y venimos a trabajar en conjunto con ellos para potenciar. Nosotros somos gente del interior, sabemos lo difícil que es para un chico poder jugar al tenis, poder viajar. Nosotros como asociación estamos buscando soluciones para ayudar y que el tenis sea federal y que a los chicos, que quieran competir, no tengan la necesidad de venir a Buenos Aires como nos pasó a muchos de nosotros. Ese es un trabajo a largo plazo que tenemos que hacer", explicó Acasuso.



Otro frente que tiene que atacar esta gestión es la revisión de los contratos. La situación más tensionante hoy es con Play Patagonia, el agente comercial de la AAT, con quien están renegociando los términos ya que consideran que son perjudiciales para los intereses del tenis argentino. "Nosotros desde que asumimos planteamos algunas cuestiones que nosotros no estábamos de acuerdo y ahora estamos trabajando para llegar a un acuerdo con eso y seguir trabajando, pero por ahora estamos un poco trabados. Queremos llegar a una solución ya que depende mucho la AAT de todo lo que es la pata comercial y la parte de sponsorización".



Por su parte, Zabaleta fue más tajante: "Vamos a tomar la mejor decisión pensando en la AAT, ya sea con ellos o sin ellos. Hoy nos toca estar acá como dirigentes y debemos defender los intereses de la asociación. Si pensamos que nos vamos a desarrollar mejor con ellos, genial. Si no se llega a un arreglo será sin ellos, ya que nosotros tenemos el potencial para llevar adelante esta situación". "Hoy los pibes necesitan desarrollo y necesitamos conseguir dinero para que puedan jugar y conocer el tenis... va todo de la mano. Si no es positivo para el futuro del tenis, no seguiremos", destacó el vicepresidente.



Finalmente, Calleri aseguró la importancia de ser organizadores de un segundo ATP en el país: "Son pocos los países en el mundo que tienen este privilegio. Cuando se planteó poder hacerlo, siempre se pensó en Córdoba, por lo que es la ciudad en cuanto a hotelería y que tiene un aeropuerto internacional. Ahora se definió que se va a jugar en el estadio Kempes".



"Es muy positivo. Poniendose en las zapatillas del jugador tener dos ATP en el país también es muy bueno. Que se haya logrado y traerlo a Córdoba fue muy importante para nosotros y para el tenis Sudamericano", cerró el mandatario.