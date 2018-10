¿Cuáles son los proyectos del equipo de Calleri para el desarrollo del tenis en todo el país?

La llegada de "La Legión" a la dirigencia de la Asociación Argentina de Tenis representó un cambio de paradigma. A casi seis meses de la asunción, el presidente de la Asociación Argentina de Tenis, Agustín Calleri, su vicepresidente, Mariano Zabaleta y el vocal José Acasuso analizaron en exclusiva para ámbito.com que representa su llegada a la toma de decisiones y explicaron su proyecto para el desarrollo del tenis en Argentina.



"Nosotros no saltamos de la cancha a la dirigencia. Tenemos experiencia en gestión previa a llegar a ocupar este lugar", advirtió Calleri y prosiguió: "Es bueno para el deporte que exjugadores se involucren. Como veíamos nosotros que estaba la Federación iba en un rumbo que estaba muy mal, entonces nos involucramos".



Las reuniones arrancaron en 2006. De a poco comenzó a gestarse una dirigencia que hoy, gracias al voto de los clubes y federaciones, es una realidad. "Nosotros tenemos un plan y estamos convencidos de los que vamos a hacer para sacar esto adelante. Por eso trabajamos día a día. Somos un grupo muy grande de trabajo y estamos todos muy unidos. Va a ver más gente del tenis, a todo aquel que esté relacionado lo invitamos a trabajar con nosotros para solucionar todos los problemas en todas las áreas", aseguró Zabaleta.



Acasuso manifestó la importancia que los exdeportistas se involucren en las gerencias deportivas: "Son los que más conocen de las distintas disciplinas. Nosotros estamos con muchas ganas y queremos dar el puntapié inicial para que otros se animen a meterse en sus federaciones. Ojala que seamos la punta de lanza".



Luego, remarcó que para su gestión es un pilar el trabajo social: "A nosotros nos ven como exjugadores y creen que venimos a desarrollar la parte profesional, pero en realidad lo que nosotros queremos trabajar es en el tenis social, que las canchas de todo el país estén llenas de chicos". "Estamos organizando muchos eventos sociales, visitamos barrios y hogares. Trabajamos a la par con la fundación de (Guillermo) Coria y queremos que el valor agregado que tenemos nosotros como exjugadores y explotarlo para realizar acciones sociales a través del tenis, no solo para el desarrollo de la disciplina, sino para el de los chicos, llevándoles un rato de alegría".



Otro ítem al cual se le está dando relevancia es al desarrollo del tenis adaptado: "Durante muchos años no le dieron importancia, no le dieron cabida y para nosotros es importante también eso porque no queremos abarcar solo la parte profesional. Queremos darles todas las herramientas que estén a nuestro alcance para que puedan crecer".



Para el desarrollo de los más jóvenes, la nueva dirigencia decidió darle mayor trascendencia al Interclubes, que se disputará a fin de año en San Lorenzo, y organizar 21 Transition (reemplazo de los Future) en 2019. "Es importantísimo porque los pibes con el dólar a 40 es muy difícil que viajen, entonces son varias áreas de las que tenés que hacerte cargo y atacar. Nuestra función es darles varios torneos para que se puedan quedar a competir en Argentina y empiecen a sumar puntos. Ahí estás ayudando un montón al pibe", explicó Zabaleta.



"Otro problema que tenemos es que los chicos, si el padre no tiene dinero, no pueden mandarlos a los clubes y tenemos que hacer algo para incluirlos. Se está articulando con muchos municipios y estamos laburando en escuelas gratis para que puedan tener la raqueta en la mano, que antes no tenía ninguna posibilidad", graficó Zabaleta. "Hay un montón de horarios de canchas que los clubes tienen libres todo el año. Por ahí, alguna de esas horas el chico que nosotros tengamos, pueda practicar en un club con un profesor que pongamos desde la AAT. Entonces, generas una cadena que en un par de años logrará desarrollar a una gran masa de pibes que no dependan de que el padre pueda o no pagar", agregó.



Finalmente, también está el desafío de estimular el desarrollo del tenis femenino en el país: "Estamos trabajando a fondo para aplicar el mismo modelo para las mujeres que aplicamos para los varones. El problema de las chicas es que no tienen competencia acá en Argentina, y salir a jugar no es fácil por los problemas que venimos hablando. Estamos buscando darles una solución en el país para que puedan desarrollarse", dijo Zabaleta.



En esa sintonía, Calleri confesó que este año se hicieron tratativas para disputar la Fed Cup en Rafaela, Santa Fe. Sin embargo, Medellín terminó ganando la licitación.