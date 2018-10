Copa Davis: por qué la AAT votó a favor, el análisis del nuevo formato, Del Potro y el futuro capitán

Pese a la polémica generada, a partir del próximo año la Copa Davis cambiará su tradicional formato. En diálogo con ámbito.com, el presidente de la Asociación Argentina de Tenis, Agustín Calleri, su vicepresidente, Mariano Zabaleta y el vocal José Acasuso, explicaron cómo ven esta modificación, por que se votó de manera positiva y el futuro del equipo argentino.



"El apoyo sobre el cambio lamentablemente nos tocó a nosotros a dos meses de ser dirigentes. La decisión, más allá de nuestro voto ya estaba tomada porque el 80% de las federaciones apoyó el cambio. ¿Por qué? La ITF (Federación Internacional de Tenis) subsidia a todas las organizaciones del mundo e iba a triplicarlo. El 85% no juega en primera división desde hace 25 mil años", aseguró Zabaleta, quien explicó que no fue una decisión caprichosa: "Consultamos a jugadores, exjugadores y muchos estaban de acuerdo. Acá hubo democracia y se llegó a la conclusión que se necesitaba un cambio. Los tenistas hace mucho que se quejan de que son muchas semanas, que no son todos los años. Además, había bajado muchísimo el televidente de la Davis comparado con otros deportes".



Más allá de esto, Zabaleta se sinceró a la hora confesar que este formato de Copa Davis no es el que más los seduce: "Tuvimos que participar de una votación que era blanco o negro, no teníamos otra opción. Obviamente a Argentina lo beneficia económicamente porque se le triplica el subsidio también y necesitamos pensar también en el desarrollo de nuestro tenis, que está fundido, al igual que la Asociación. Entonces, tenés que pensar con la cabeza y no con el corazón".



Luego, el vicepresidente manifestó que le hubiera gustado participar del proceso de transformación de la Davis: "Amamos jugarla y ojala nunca hayamos llegado a esto. El problema es haber llegado a esta votación. La transformación se tendría que haber tomado hace 10 años. Nuestro voto fue intrascendente, nosotros tenemos que pensar en el futuro del desarrollo del tenis argentino".



Acasuso, tomó la posta para hacer un análisis más macro del tenis: "La realidad es que con el correr de los años se fue perdiendo sponsors, audiencia, fans... todo al lado de otros deportes. Todos los demás cambiaron y el tenis no cambió".



"El tenis es el único deporte donde el entrenador no puede dar indicaciones al jugador. Y así pasa con muchas reglas que vienen de muchos años y que nunca se aggiornaron. Para ejemplificar con la Davis, la realidad es que jugar a cinco sets, tres días seguidos era duro. Los cambios traen miedo e incertidumbre, pero creo que a la larga van a ser muy bien recibidos y la gente va a estar muy contento", profundizó el vocal.



Calleri explicó los beneficios que implican el nuevo formato para que jueguen los mejores jugadores: "Los tenistas argentinos ya saben que el próximo año van a jugar directamente en noviembre. Para nosotros es un orgullo que nos hayan otorgado un Wild Card porque había varios países importantes y se decidieron por nosotros. Es muy importante para acomodar el calendario".



"Ahora se sacaron dos fechas de las cuatro. Si esto se hubiera hecho hace 10 años se hubiera aprobado con tranquilidad y todos habrían estado contentos. Nosotros no somos responsables de haber llegado a esta situación. Es responsabilidad de la ITF y los jugadores, ya que lo que se quejan los sponsors porque no juegan todos los años. La verdad que nos tocó ir y votar, no podíamos decir 'nulo'", agregó Zabaleta.



Si vamos a hablar de los mejores jugadores, el número uno argentino es Juan Martín Del Potro. En la actualidad está lesionado, pero la gente sueña con volver a verlo defendiendo la celeste y blanca en la Copa Davis: "Después de la serie con Colombia yo me comuniqué con él y me manifestó nuevamente su decisión de no jugarla, pero hay que esperar al año que viene. Será una sola vez al año, así que va a pasar por una decisión por él. Nosotros sabemos que si dice 'juego' siempre van a estar abiertas las puertas para que esté. Va a pasar más por una decisión de él que nuestra", sostuvo Calleri.



Finalmente, está la designación, o ratificación, del capitán del equipo, tema que todavía no pusieron sobre la mesa debido a que falta más de un año para la competencia: "La verdad que el triunvirato (Gastón Gaudio, Guillermo Coria y Guiilermo Cañas) salió muy bien. Todos los actores quedamos muy conformes, así que en general hubo muy buena repercusión. La realidad es que hoy tenemos otras cosas urgencias que resolver. Obviamente que nos vamos a sentar con los jugadores, la opinión de ellos es muy importante para que nos digan qué quieren y qué piensan. Por ahora no hay nada concreto", sentenció Acasuso.