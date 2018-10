Boca quiere sellar la clasificación ante Palmeiras en Brasil y acceder a una histórica final ante River

Con una medida tranquilidad y confianza a partir del resultado favorable de la ida, Boca intentará sellar la serie frente a Palmeiras como visitante para avanzar a la final de la Copa Libertadores de América, donde lo espera nada más ni nada menos que River.



Este emocionante duelo entre históricos, arrancará a las 21.45 en el estadio "Parque Allianz" de San Pablo, dirigido por el juez colombiano Wilmar Roldán, asistido por sus compatriotas Alexander Guzmán y John Alexander León, y televisación de Fox Sports.



El "Xeneize", que no podrá contar con su entrenador Guillermo Barros Schelotto en el banco de suplentes, tiene un 2-0 a su favor, por lo que sabe que en caso de convertir, solo una catástrofe deportiva lo dejaría fuera.



Sin embargo, nadie se atreve a asegurar lo que puede ocurrir en la serie, porque Boca se juega mucho en su intención de igualar a Independiente como el club con más Libertadores de América, con siete trofeos.



Aunque antes Boca debe salir vivo de San Pablo, con el mellizo Gustavo como el encargado de dirigir a un plantel en el que el gran héroe de la ida, Darío Benedetto, comenzará de nuevo desde el banco, con Ramón "Wanchope" Ábila de titular.



En la ofensiva, lo seguro es que Cristian Pavón tendrá un voto de confianza pese a que su nivel no es el mismo que antes del Mundial de Rusia con la Selección argentina.



El otro que parece haberse metido dentro del once inicial es el colombiano Sebastián Villa, para tratar de explotar su velocidad en un partido donde Palmeiras tiene la obligación y podría dejar espacios en el retroceso. Mauro Zárate, entonces, quedaría relegado al banco.