Bolsonaro tentó al exdirector de una minera para que sea el nuevo CEO de Petrobras

El equipo del presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, se acercó a Roberto Castello Branco, exmiembro del directorio de Petrobras, para discutir la posibilidad de que se convierta en el nuevo CEO de la petrolera con presencia estatal, según fuentes con conocimiento del asunto.



De acuerdo a esas versiones, Castello Branco inicialmente rechazó la idea. Los principales asesores de Bolsonaro no comentaron inmediatamente sobre el asunto.



Castello Branco tuvo reuniones recientes con el equipo de Bolsonaro liderado por Paulo Guedes, quien podría encabezar el Ministerio de Economía, para discutir temas relacionados con el petróleo y la minería, dada su experiencia previa. Castello Branco también ha sido director de la minera Vale SA.



Las fuentes dijeron que si bien Castello Branco no se comprometió de inmediato con el puesto en Petrobras, aseguraron que estaba dispuesto a contribuir con el gobierno electo. La conversación no representó una invitación formal, según una de las fuentes, agregando que podría evaluar una oferta si llega.



Castello Branco, actualmente profesor en la Fundação Getulio Vargas (FGV), tiene un doctorado de la Universidad de Chicago, donde también estudió Guedes.