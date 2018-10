Gallardo explicó por qué quebró la sanción de la Conmebol y exponerse a una dura suspensión

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, podría recibir una dura sanción por haber ido al vestuario en el entretiempo del duelo de semifinales de Libertadores ante Gremio cuando no podía hacerlo por estar suspendido. De ponerse rígida la Conmebol, no estaría presente en ninguno de los dos partidos finales.



"Tal vez incumplí una regla, porque no estaba permitido, lo reconozco y lo asumo, pero era lo que tenía que hacer y no me arrepiento", manifestó Gallardo tras el encuentro. "Está bien que te multen porque uno es responsable como técnico si el equipo sale un minuto tarde, pero quien tiene un poquito de vestuario sabe que a veces se demora y acá no hay tolerancia, por eso te suspenden. Le cortan la libertad de trabajo a un entrenador", agregó.



En ese sentido manifestó: "Es indignante no tener la posibilidad de trabajar, es injusto que te quiten el derecho y la libertad de trabajar, pero no me iba a privar de estar con mis jugadores cuando más lo necesitaban".



Ante la posibilidad de recibir una sanción que le impida estar en la final Gallardo dijo: "No me importa no estar en las finales. Hago mi descargo, pero me tomé el atrevimiento de bajar a hablar porque creía que lo necesitaban los jugadores y yo también".