El helado artesanal se derrite: caen las ventas y pierde rentabilidad

Las heladerías artesanales atraviesan un momento difícil: el sector está un 4% debajo de la rentabilidad y las ventas cayeron un 10% respecto al año pasado. La inflación, los fuertes incrementos en las tarifas y la suba de precios en insumos (sobre todo en lácteos) ponen en jaque a un negocio que ahora vuelca toda su expectativa en el verano, su temporada fuerte.



Así lo aseguró a ámbito.com Francisco Maccarrone, vicepresidente 1º de AFADHYA (Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines). "Estamos un poco complicados, como todo el mundo. Si bien la venta no bajó tanto, lo más preocupante es la rentabilidad", sostuvo.



Los aumentos en las tarifas y en los insumos son el principal problema al que se enfrentan estos pequeños empresarios gastronómicos. "No alcanzamos jamás a los precios de los proveedores, uno no puede aumentar todas las semanas o cada 15 días. Los precios de los lácteos no paran nunca, y son la base del helado", resumió Maccarrone. En la misma línea, detalló que la factura de luz que en su caso era de $ 3.000, cuesta actualmente $ 40.000, es decir que el aumento fue de más del 1.300%. El resto de los servicios, según apuntó, subieron en la misma proporción.



Respecto al precio del helado artesanal por kilo, el representante de AFADHYA afirmó que ronda los $ 380. "Habremos actualizado un 20% desde que se vino esta debacle. Igual estamos debajo, pero no podemos llevarlo al precio que deberíamos. El precio debería ser de u$s 16, es un precio histórico. En Europa está alrededor de 16 el kilo. Ahora el kilo acá es de aproximadamente u$s 10", añadió.



Desde la asociación tienen la esperanza puesta en los próximos meses, que deberían ser justamente los de mayor éxito para el rubro. "Para nosotros lo peor ya pasó, esta época es para reponernos, porque la venta importante empieza entre octubre y diciembre, depende de la temperatura", dijo Maccarrone.

Desde AFADHYA buscan que el helado siga siendo un alimento cotidiano



Según un relevamiento llevado a cabo por D'Alessio IROL el año pasado entre 1.058 encuestados, el 62% de las personas consumía helado al menos una vez por semana y el porcentaje se elevaba a 82% durante los últimos treinta días.



El mismo sondeo mencionó que la tendencia era consumir dos sabores, con predilección por la crema, el chocolate y el dulce de leche. Los consultados prefirieron además el helado de heladería (82%), contra el helado de balde o de supermercado (11%) o las paletas (9%).



Del 11 al 18 de noviembre se celebra la Semana del Helado Artesanal y el jueves 15 de noviembre, la segunda edición de La Noche de las Heladerías. Ese día, a partir de las 19 horas los clientes podrán adquirir el ¼ kilo a mitad de precio. "El helado artesanal está compuesto por productos nobles: huevo, leche, crema, chocolate. Es muy sano. Nosotros apuntamos a que el helado sea un alimento cotidiano", concluyó el maestro heladero.