Los pronósticos de Sica sobre inflación, tasas y el final de la crisis cambiaria

El ministro de Producción y Trabajo de la Nación, Dante Sica, dijo que se observa una desaceleración en los precios de los alimentos, afirmó que se trata de "terminar con una crisis cambiaria muy fuerte" y estimó que el Banco Central podrá "empezar a pensar en una baja de tasas".



"Nosotros estamos viendo una desaceleración de precios, en especial en alimentos, y tenemos el impacto de lo que ha sido la recomposición de tarifas de gas y transporte, pero estamos viendo un proceso descendente en alimentos", dijo Sica a Radio Mitre.



Señaló que "tenemos un rezago de lo que ha sido la corrección del tipo de cambio en agosto y septiembre, septiembre va a ser el mes más fuerte del año, y en octubre ya estamos viendo una desaceleración en esta tasa de expansión".



"Para noviembre y diciembre estamos viendo una desaceleración importante", aseguró.



Consultado sobre la tasa de interés, indicó: "Estamos tratando de terminar con una crisis cambiaria muy fuerte, es una tasa de compromiso para poder estabilizar el tipo de cambio, junto con las otras señales que estamos dando: una política monetaria y cambiaria que disipa bastantes dudas con lo que ha sido el acuerdo técnico con el Fondo y con la posibilidad ya de la votación del Presupuesto, que despeja dudas importantes con respecto a la política fiscal".



"Pensamos que con esto vamos a poder terminar de contener esta crisis y darle margen al Banco Central para que empiece a pensar una baja de tasas", sostuvo.



Sobre el posible paro de la CGT, dijo que "venimos charlando con todos los sectores, el trabajo con la UIA es cotidiano y lo mismo pasa con los sindicatos, están todos ellos en un proceso de apertura de paritarias porque todas tenían cláusula de revisión y estamos trabajando con ellos, tenemos un diálogo cotidiano y permanente".



"El paro son decisiones y derechos que tienen ganados los trabajadores. El paro anterior no cambió nada de lo que pasó después y seguimos trabajando con ellos de la misma forma y seguiremos haciéndolo así", aseguró.



Por último, consultado sobre las prioridades del nuevo gobierno de Brasil dijo que "las declaraciones que hizo (el futuro ministro de Economía de Brasil, Paulo) Guedes me parece que hay que ponerles un tamiz, ver en qué contexto se dio, y después esperar a que asuman y ver las primeras decisiones respecto a viajes y qué países van a visitar".



"Con respecto al Mercosur esta administración ha iniciado un proceso de mayor apertura que en los últimos 15 años de alguna manera se había estancado. Si uno mira lo que ha sido en todos estos años, Brasil tiene superávit con todos los países del Mercosur, no hemos logrado escalar sobre ese mercado y nos hemos cerrado sobre nosotros mismos, lo que nos generó problemas de competitividad", detalló.



Sica sostuvo que "Argentina está dispuesta a hacer cambios, estamos como observadores en la Alianza del Pacífico, hemos votado un acuerdo que mejora la relación con Chile para tener mayor comercio, somos grandes impulsores de la negociación con la Unión Europea. Hemos abierto 157 mercados para productos argentinos, el caso más paradigmático es la carne".



"Nuestro objetivo es una economía mucho más abierta. A partir de enero, donde tenemos nuevamente la presidencia, tenemos que tener una agenda que permita una mayor integración al mundo", concluyó.