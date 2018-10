Empeoró el clima de negocios en la Argentina, según el BM

La facilidad para hacer negocios en América Latina mejoró en los últimos 15 años, al reducir a la mitad la cantidad de días que toma crear una empresa a un poco más de un mes en promedio, indicó un informe del Banco Mundial. A contramano, la Argentina empeoró levemente con relación al ranking anterior.



La Argentina se ubica en el puesto 119, dos por debajo del que ocupó el año pasado. El informe marca una mala performance en los tiempos para iniciar una empresa y la demora en obtener permisos de construcción y accesos a los servicios energéticos.



Sin embargo, el "Doing Business" remarca que la Argentina está haciendo reformas para facilitar los negocios, como la eliminación de trabas burocráticas y la reducción de impuestos.



De la región el país mejor evaluado fue México en el puesto 54, seguido por Chile en el número 56. Después en la lista sobre facilidad para hacer negocios se ubicaron Perú, en el puesto 68, Uruguay en el 95, y Brasil en el 109.



"Resulta alentador observar que la implementación de reformas en América Latina y el Caribe es constante, aunque muchas economías podrían beneficiarse si aceleraran el ritmo de la agenda de reformas", declaró Santiago Croci Downes, gerente de programa de la unidad responsable del informe.



El mejor país del mundo para hacer negocios fue Nueva Zelanda, seguido por Singapur y Dinamarca.

Colombia, que se ubicó en el puesto 65 a nivel mundial, fue destacado por el informe, junto a México, como dos de las economías latinoamericanas que están entre las 10 mejores del mundo con mejor desempeño con respecto al acceso al crédito.







Desde que comenzó a publicarse el reporte Doing Business, en 2003, el mayor número de reformas vinculadas con la puesta en marcha de empresas se registró en América Latina y el Caribe, donde el tiempo promedio que requiere el inicio de actividades de una empresa se redujo de 78 días en 2003 a 32.



"El progreso continuo y sostenido es fundamental para mejorar el clima para los negocios en los países y promover la empresa privada", agregó Dwones.



En cambio el tema impositivo quedó como asignatura pendiente para la región con una estimación de que esta tarea consume 330 horas, más del doble de las 159 horas que se requiere para este trámite en los países de ingreso alto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).







En enero de este año una polémica empañó a este informe cuando el entonces economista jefe del Banco Mundial, Paul Romer, dijo al diario The Wall Street Journal que hubo alteraciones en el informe que marcaron un desempeño más bajo de Chile durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018).



Romer pidió disculpas por la manipulación de forma "injusta y engañosa" del listado y anunció la corrección de las cifras.



En medio de la polémica, Romer renunció a su cargo y unos meses después ganó el premio Nobel de Economía, junto a su colega William Nordhaus.



El Banco Mundial encargó una asesoría independiente que determinó que los alegatos de manipulación de los indicadores de Facilidad para hacer negocios de economías específicas "carecen completamente de evidencia".