Vidal refuerza apoyo a las pymes con nuevo paquete de medidas

La situación de las pymes bonaerenses no escapa a la realidad productiva nacional, con un mercado interno que no despega y un incremento de costos que no cesa, los márgenes de rentabilidad se esfuman y obligan a los empresarios pymes a redefinir números de forma permanente. Es por eso que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, lanzará mañana un paquete de medidas, que será un refuerzo al presentado hace apenas poco más de cuatro meses.



El momento del anuncio no es casual, es que los empresarios pymes enfrentan fin de año y el pago del medio aguinaldo. Es por eso que la Provincia hará foco en tres ejes que resultan clave para acompañar a las empresas en medio de la crisis: ayuda financiera, incentivo productivo y asistencia impositiva.



"Necesitamos apuntar a la competitividad de las pymes", aseguran fuentes oficiales a ámbito.com y agregan que "la situación de las empresas la monitoreamos constantemente, tenemos diálogo con todos los sectores productivos y recorremos toda la provincia". Según datos oficiales, en suelo bonaerense hay 265.470 pymes que generan 4,4 millones de puestos de trabajo, lo que representa el 75% del trabajo privado a nivel provincial.



Uno de los puntos salientes es la implementación del "Compre Bonaerense", lo que les dará prioridad a las pymes en las licitaciones para las compras que realice el Estado provincial, a lo que se sumará la ampliación del programa ¡Comprá PyME! a los rubros textiles. Es por eso que se modificó la reglamentación de la Ley de Contrataciones de la provincia para darle preferencia a las pymes en las compras del Estado y que resulten elegidas automáticamente cuando su oferta sea hasta un 5% mayor a la considerada mejor. Además, si la cotización es entre 5% y 10% superior a la mejor oferta y se trata de una empresa bonaerense, el Estado le brinda la posibilidad de igualarla.



En cuanto a lo impositivo, se postergará a 2019 el pago de Ingresos Brutos de los meses de noviembre y diciembre para compañías que facturan hasta $ 2 millones anuales. De esta manera, en lo que resta del año no deberán afrontar esta carga impositiva, que abonarán durante 2019 mediante un plan de pagos establecido por ARBA.



En esa línea se flexibilizarán las condiciones para la rehabilitación de planes caducos, permitiendo que para el contribuyente el monto de la rehabilitación sea menor al de la caducidad. También se flexibilizará el levantamiento de medidas cautelares para lo que se eliminará por tres meses la necesidad de pago del anticipo para el levantamiento de embargos, lo que les permitirá a las empresas acceder de manera más sencilla a un plan de financiamiento y volver al circuito comercial.



En cuanto a la ayuda financiera, en los últimos dos meses del año, el Banco Provincia dispondrá de una tasa preferencial del 29% para la línea de descuentos de cheques hasta 90 días para las pymes tramo 1, pequeñas y medianas. Por su parte, el Banco Nación otorgará una línea de descuentos de cheques a 90 días, para lo que el gobierno provincial subsidiará 10 puntos de tasa quedando la misma en 35%, mientras que la de referencia de mercado supera el 75%.