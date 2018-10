El 42% de las pymes vieron caer sus ganancias y reclaman un entorno "estable y sin distorsiones"

En el marco del 10° Encuentro Anual IDEA Pyme y bajo el lema "Hacer que suceda", empresarios de pequeñas y medianas empresas, emprendedores y funcionarios del Gobierno debatieron acerca de la situación del sector y expusieron sobre cómo ser competitivos en medio de una economía golpeada por la recesión, las altas tasas de interés y una fuerte inflación.



El evento, del que ámbito.com fue media partner, funcionó como marco de presentación de un estudio realizado por profesionales, que dio cuenta del estado de situación de las pymes y las necesidades de los empresarios a la hora de generar mayor competitividad y desarrollo.



Si bien las 174 empresas encuestadas destacaron los casi tres años de gestión del gobierno de Mauricio Macri, el informe arrojó que el 42% vio caer su contribución económica en los últimos 24 meses y sólo un 35% exporta sus productos o servicios.



Para el 38%, las exportaciones representan hasta el 5% de su total de ventas anuales y para el 29%, entre el 6% y el 20%. Un 7% de las exportadoras percibe un ingreso entre un 21% y 30% en relación a sus ventas anuales, y el 26% obtiene más del 30% mediante la venta al exterior.







Asimismo, el 98% de las pymes señaló que identificaría oportunidades de crecimiento para su negocio si el entorno económico fuese "estable y sin mayores distorsiones".



Otro de los puntos del estudio vinculado a la competitividad hizo hincapié en la incorporación de tecnología, aunque apenas 4 de cada 10 pymes dijeron tener un plan de inversión en ese rubro.



Según los empresarios consultados en el estudio, las tres principales barreras para la incorporación de nuevas tecnologías son "la falta de opciones de financiamiento, la escasez de personal especializado en la implementación de nuevas tecnologías, el desconocimiento sobre el retorno de la inversión y la poca claridad sobre la disponibilidad y aplicabilidad de las tecnologías adecuadas para el negocio". No obstante, tres de cada cuatro pymes consideraron "valiosos" los programas estatales de apoyo a la inversión en tecnología.







En tanto, los aspectos más problemáticos para la inversión y el desarrollo de la actividad, según los encuestados, tienen que ver con la "estructura y la carga impositiva", la "estabilidad política" y "el acceso al financiamiento".



En torno al comercio exterior, el 72% de las pymes encuestadas no percibió un aumento de la competencia como resultado de la mayor presencia de productos importados. El 13% afirmó que, a pesar de que si nota una mayor competencia, ésta no ha afectado sus ventas.



Sin embargo, el 15% si vio su nivel de ventas afectado debido a la competencia de productos del exterior. Entre los países de origen de dicha competencia, los tres identificados principalmente fueron China, Brasil y Estados Unidos.



Al consultarle si habían realizado alguna inversión en los últimos 24 meses, el 87% de ellas respondió afirmativamente. "Esto permite observar que si se contrasta este resultado con el apartado de oportunidades de negocio, donde el 92% aseguró que para capitalizar esas posibilidades hay que invertir, existe cierta concordancia entre el discurso y la práctica de los empresarios consultados", destacó el informe.







Si se ven los números en profundidad, del total de empresas que invirtieron en los últimos 24 meses, el 22% destinó hasta el 5% de su facturación anual a la inversión; el 39% de ellas, entre el 6% y el 10%; el 17%, entre el 11% y el 20%; el 9%, entre el 21% y el 30%, y, por último, un 13% de las participantes ha invertido más del 30%.



"Este informe nos permitió hacer un diagnóstico acerca de dónde están paradas las empresas pymes y tiene como objetivo darnos los primeros trazos de un modelo de plan de acción para mejorar sus condiciones de desarrollo", sostuvo Juan Elías Pérez Bay, presidente de IDEA Pyme.



En diálogo con ámbito.com, remarcó que 2018 "es un año para esperar y ver, ya que no hay un fuerte estímulo a la producción". Agregó que es un año para estabilizar la macroeconomía y esperar qué pasa.



Y concluyó: "Las compañías deberían aprovechar para mejorar procesos y para buscar las medidas internas que cuando estamos en la vorágine del crecimiento no podemos hacer. Lo que falta es que se estabilice la economía y que de acá a febrero o marzo vuelva a tener un flujo razonable".