Ante la negativa de todos los candidatos, Scaloni toma cada vez más fuerza en la Selección

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, afirmó que "no sería una locura" que el entrenador Lionel Scaloni continúe al frente de la selección argentina y dirija al equipo en la Copa América 2019 en Brasil.



"Después de lo que pasó en el Mundial y sabiendo que nuestro principal objetivo no es la Copa América, no sería una locura", explicó Tapia en declaraciones a TyC Sports.



Scaloni se hizo cargo de manera interina del banco de la selección argentina, luego que los dirigentes de la AFA decidieron cortar el contrato con Jorge Sampaoli, tras la eliminación en octavos de final del Mundial de Rusia 2018.



Hasta el momento Scaloni dirigió a la selección en cuatro partidos, de los cuales ganó 3 y perdió el último ante Brasil por 1 a 0, en un amistoso en Arabia Saudita.



Tapia, quien le confió la Selección mayor cuando aún tenía un contrato para dirigir la Sub 20, expresó que "cuando inició su ciclo la chance no existía".



"Pero la gente se va identificando con esta Selección y va diciendo que podría tener una chance. Todos queremos lo mejor para Argentina y si este proceso sigue creciendo, tenemos que aprovecharlo", indicó.



En las próximas horas Scaloni dará a conocer una lista de convocados que juegan en el exterior, de cara a los dos encuentros amistosos que disputarán en el país ante México, en la correspondiente fecha FIFA.



El presidente de la entidad madre del fútbol argentino reconoció además que tuvo algún contacto con el entrenador Gerardo Martino, pero sólo a título personal, dado que mantiene una muy buena relación con el exDT de la Selección albiceleste en las Copa América 2015 y 2016.