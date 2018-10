Por Ezequiel Passarelli*



Mucho se habla y se discute de la imperiosa necesidad de bajar el Déficit Fiscal, reduciendo el Gasto Público y proponiendo una Reforma Tributaria que disminuya significativamente la carga fiscal sobre las empresas.



En este artículo, nos proponemos repasar ciertos números que realmente asustan, para tratar de entender por qué se necesitaba (y necesita) imperiosamente un verdadero cambio.



1. Evolución del Gasto Público en U$S:



a) En 2003: fue de U$S 32.000 millones. b) En 2015: pasó a U$S 264.000 millones.



Es decir, en 12 años, el Gasto Público se multiplicó por 7. El Estado aumentó 7 veces su volumen (empleados públicos, subsidios, obra pública, etc.).



2. Evolución del Gasto Público en % sobre el PBI:



a) En 2004: fue del 26,6% del PBI. b) En 2015: pasó al 47,1% del PBI. Como vemos, casi duplicándose, en términos del PBI.



En definitiva, y como primera conclusión, podríamos inferir que, con este nivel de Gasto Público, deberíamos contar con un nivel de servicios (educación, seguridad, transporte, infraestructura, rutas, justicia, etc.) de un país super desarrollado (Suiza, Finlandia, Suecia, etc.).



Sin embargo, ¿somos eficientes a la hora de gastar?



3. Ineficiencia del Gasto Público:



Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) plantea que Argentina es el país más ineficiente a la hora de gastar en todo Latinoamérica, con un 7,2% de ineficiencias sobre el PBI en el Gasto Público.



En gran medida, el Informe describe que esto se debe a la fuerte corrupción, al fraude y/o errores a la hora de gastar en programas sociales, pensiones no contributivas y subsidios a empresas, que terminan recibiendo mucho menos de lo que realmente deberían recibir.



Lo más triste es que, si logramos solucionar dicha ineficiencia, la misma alcanzaría para sacar a todas las personas que actualmente están en niveles de pobreza e indigencia.



4. Sensación de corrupción en Argentina:



Según el "Índice de Percepción de la Corrupción" de Transparencia Internacional (el indicador más utilizado para medir la corrupción mundial), Argentina tuvo los siguientes resultados:



a) En 2012: puesto 102 de 174 países. b) En 2017: puesto 95 de 174 países.



Aproximadamente, el 80% de las personas en Latinoamérica considera que tiene un Gobierno corrupto.



En nuestro país el índice viene mejorando, aunque sigue estando en niveles sumamente preocupantes, lo cual evidentemente explica por qué somos tan ineficientes a la hora de gastar.



5. Déficit Fiscal histórico:



En los últimos 117 años, en 107 hubo déficit fiscal. Es decir, solamente en 10 años de los últimos 117 años se gastó menos de lo que ingresó.



Está claro que las reglas que aplican al sector privado no aplican al sector público, pero, para simplificar el análisis: ¿Qué empresa puede sobrevivir con 107 años de pérdidas, en 117 años de historia? ¿Somos un país viable?



Más que preguntarnos por qué estamos como estamos, quizás deberíamos preguntarnos: ¿Cómo hicimos para sobrevivir siquiera?



6. Presión tributaria récord:



Como el Gasto Público es récord, a raíz de la alta ineficiencia que existe para gastar, no hay alternativa: en 2019 la presión tributaria volverá a batir un récord en nuestro país.



Algunos números que asustan:



a) Hoteles: el 40% del precio que se paga son impuestos.



b) Gaseosas: el 50% del precio que se paga son impuestos.



c) Renta Agrícola: Cada $ 100, el Estado se queda con más de $ 60.



c) Un trabajador necesita entre 171 y 202 días del año para cumplir con sus impuestos.



d) El promedio de impuestos de un país de primer mundo (OCDE) en 2016 fue 34,30%. El de Argentina 31,30%. El de América Latina 22,70%.



*Director de Impuestos de SCI Group