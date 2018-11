Wall Street se recupera tras un octubre negro: sube 0,6% por sólidos resultados de empresas

Wall Street subía el jueves ya que sólidos reportes de ganancias respaldaban un tercer día de recuperación de las acciones tras una venta masiva en octubre, pero un descenso de los títulos de Apple antes de la divulgación de sus resultados mantenía bajo presión al sector tecnológico.



El promedio industrial Dow Jones subía 163,21 puntos, o un 0,6%, a 25.279,52 unidades, mientras que el S&P 500 avanzaba 15,43 puntos, o un 0,57 por ciento, a 2.727,17 unidades. El Nasdaq ganaba 46,488 puntos, o un 0,64 por ciento, a 7.352,387 unidades.



El fabricante de productos químicos DowDuPont Inc subía 6,6% después de reportar ganancias trimestrales que superaron las estimaciones y de anunciar una recompra de acciones por u$s 3.000 millones.



El fabricante de chips NXP Semiconductors subía un 8,6% tras superar las estimaciones de ganancias e ingresos, mientras que American International Group Inc ganaba 4,7% después de que la aseguradora registró una menor pérdida trimestral.



Los mercados también eran impulsados por un tuit del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que aseguró que tuvo una "muy buena" conversación con su par chino Xi Jinping sobre comercio y Corea del Norte. También reveló que planeaban reunirse en la próxima cumbre del G-20.



El repunte se produce después de que el índice referencial S&P 500 registró en octubre su peor desempeño mensual desde septiembre de 2011, golpeado por las preocupaciones sobre un aumento de los costos de la deuda, las disputas globales sobre comercio y una posible desaceleración de las ganancias corporativas en Estados Unidos.



El índice de tecnología del S&P caía 0,1% tras dos días de ganancias sólidas, con Apple, la última de las grandes empresas del sector que reportará ganancias, cayendo 0,2%.



Netflix, Facebook y Alphabet también caían en la sesión, llevando al índice de servicios de comunicación a perder un 0,3%



• Europa



Las principales bolsas de Europa operan este jueves con tendencia dispar pese a tomas de beneficios que las hizo operar a la baja en el inicio de la rueda. Los mercados comienzan noviembre animados por el acuerdo entre la Unión Europa y Reino Unido sobre el Brexit y la industria financiera y los nuevos recortes de impuestos anunciados en China para estimular el consumo.



La bolsa de Londres es la que menos sube lastrada por la subida de la libra después del principio de acuerdo entre Reino Unido y la Unión Europea que daría a las compañías financieras británicas acceso a los mercados comunitarios tras el Brexit.



Cabe recordar que ayer los índices europeos cerraron con fuertes alzas, en un mercado optimista gracias a la buena orientación de Wall Street.



En Londres, el índice FTSE-100 de Londres subió 1,31%, a 7.128,10 puntos. El CAC 40 de la bolsa de París cerró a 5.093,44 puntos (+2,31%). En Fráncfort, el Dax también ganó 1,42%, hasta situarse a 11.447,51 puntos. La bolsa de Milán siguió la misma estela y cerró en verde, a 19.050 puntos (+0,27%), así como la de Madrid, que terminó en alza de 0,99%, a 8.893,50 puntos.



• Tokio



La bolsa de Tokio cerró en baja de 1,1%, arrastrada por el sector de las telecomunicaciones, donde comienza una guerra de precios que va a afectar los beneficios.



El índice Nikkei de los 225 principales valores perdió 232,81 puntos, a 21.687,65 puntos. Por su parte, el índice Topix de todos los títulos cerró en baja de 0,8%, a 1.632,05 puntos.