Newell's y Rosario Central disputan un histórico clásico rosarino: hora y televisación

Newell´s y Rosario Central se enfrentarán en un partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa Argentina que se llevará a cabo en el estadio de Arsenal a puertas cerradas.



El encuentro se disputará a partir de las 15.30 en el estadio Julio Humberto Grondona, será controlado por el árbitro Patricio Loustau e irá televisado en directo por la señal deportiva de cable TyC Sports.



El partido se jugará a puertas cerradas, pero tendrá un operativo de seguridad compuesto por un centenar de policías y el ganador se medirá en la Semifinal al vencedor del encuentro entre San Lorenzo y Temperley.



Newell´s viene de vencer como local a Argentinos Juniors por 2 a 0 en la Superliga donde el entrenador Omar De Felippe decidió colocar un equipo alternativo y resguardar a los habituales titulares para el clásico de Rosario.



Si bien el técnico aún no dio a conocer el elenco que jugará ante Central, se estima que sería similar al que derrotó a Estudiantes de La Plata en el encuentro anterior a Argentinos Juniors.



Rosario Central viene con una racha negativa en la Superliga donde hace seis fechas que no gana con dos empates y cuatro derrotas, la última frente a Patronato por 2 a 1 en Paraná, por lo cual buscará ganarle al clásico rival y lograr el pase a semifinales.



El técnico Edgardo Bauza todavía no confirmó el equipo ya que aguardará por la recuperación de Matías Caruzzo, quien padece una contractura en el aductor de la pierna derecha y, en caso de que no llegue en óptimas condiciones, en su lugar entrará Marcelo Ortíz.



Además el mediocampista Maximiliano Lovera viene de sufrir una fatiga muscular que lo dejó fuera del partido ante Patronato y pelea con el delantero Fernando Zampedri por un lugar en el once titular.