El juez Moro, emblema del Lava Jato, aceptó ser ministro de Justicia de Bolsonaro

El juez Sergio Moro aceptó la invitación del presidente electo Jair Bolsonaro para estar al frente de un superministerio de Justicia, informó en un comunicado el magistrado, símbolo de la lucha contra la corrupción en Brasil.



"Después de una reunión personal en la cual se discutieron políticas para esa cartera, he aceptado la honrosa invitación", indicó Moro, juez de la causa Lava Jato, tras reunirse durante casi dos horas con el ultraderechista Bolsonaro en la residencia del presidente electo en Barra de Tijuca (zona oeste de Río de Janeiro).



"El juez federal Sergio Moro aceptó nuestra invitación para el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Su agenda anticorrupción y contra el crimen organizado, así como su respeto por las leyes y la constitución, será nuestra guía", tuiteó Bolsonaro.



El presidente electo se apuntó una clara victoria política con el nombramiento de Moro, que cuenta con una legión de seguidores en Brasil tras haber encarcelado a varios políticos y empresarios en la mayor investigación por corrupción de la historia del país.



Bolsonaro ganó las elecciones el domingo gracias a una campaña en la que prometió combatir la corrupción y la violencia. No obstante, la decisión dio también munición a sus rivales en la izquierda, que llevan tiempo asegurando que "Lava Jato" es una purga politizada que busca dejar al margen a Lula y a su Partido de los Trabajadores (PT).



"Moro será ministro de Bolsonaro tras su papel decisivo en su elección, al bloquear la candidatura de Lula", escribió la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, en Twitter. "¡El fraude del siglo!".

En un comunicado público, Moro dijo que entregará las riendas de la investigación a otros jueces en su ciudad natal de Curitiba para evitar controversias.