Sancionan y multan a Ledesma por incumplir condiciones en un proyecto de inversión

La empresa agrícola Ledesma fue sancionada por el Gobierno, a raíz de haber incumplido con ciertos compromisos que había asumido en un proyecto de inversión, por lo que perdió parcialmente beneficios otorgados por el Régimen de Promoción No Industrial y le aplicó una multa de más de $ 100.000.



La decisión se tomó mediante el decreto 975/18 del Ministerio de Hacienda. Y determina "el decaimiento parcial del beneficio de exención en el Impuesto a las Ganancias, con el consecuente reintegro parcial de los tributos no abonados con motivo de la promoción acordada con más los intereses respectivos y la actualización de la Ley Nº 11.683 texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, de corresponder, en el porcentaje de incumplimiento que se detectó en cada ejercicio". Ese período va desde 2006 y 2012 con porcentajes que ven desde 19,95% a 42,3%.



Así lo determinó el Gobierno a través del Decreto 975/2018 publicado este jueves en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Mauricio Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.



La firma Ledesma, con operaciones en Jujuy, San Luis, Salta Buenos Aires y Entre Ríos, fue declarada beneficiaria del Régimen de Promoción No Industrial instaurado por el Gobierno de Carlos Menem en 1997.



La AFIP realizó una fiscalización a la empresa y consideró que la firma habría incumplido con la producción y personal permanente y temporario comprometidos en el proyecto inicial para recibir el beneficio impositivo.



En noviembre de 2013 la entonces subsecretaría de Ingresos Públicos ordenó la sustanciación sumarial a la firma y luego la empresa hizo una serie de descargos para contrarrestar una eventual sanción.



Pero la investigación avanzó y como el Poder Ejecutivo posee facultad privativa para conceder los beneficios promocionales y disponer el decaimiento total o parcial de aquéllos, tomó una decisión.



Con el decreto 975 se resolvió imponer a la empresa el decaimiento parcial del beneficio de exención en el Impuesto a las Ganancias, con el consecuente reintegro parcial de los tributos no abonados con motivo de la promoción acordada más los intereses respectivos.



Ledesma deberá abonar los porcentajes de incumplimiento detectados por el Gobierno: 19,95% para 2006; 22,80% para 2007; 27,69% para 2008; 24,74% para 2009; 42,28% para 2010; 40,76% para 2011; y 30,15% para 2012.



Además, el Gobierno le impuso a la compañía el pago de una multa de 101.941 pesos que deberá ser abonada en el plazo de diez días hábiles contados a partir de mañana.