La recaudación de octubre subió un 42,2% a $ 312.509 millones

La recaudación de octubre creció un 42,2% a $ 312.509 millones, informó este jueves la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). En los primeros diez meses del año los ingresos impositivos ascendieron a 2 billones 762.603,7 millones de pesos, con un aumento del 30,4% frente al mismo período del año anterior.



Al analizar el resultado, el jefe del organismo, Leandro Cuccioli, consideró que el "muy buen resultado de la recaudación refleja la creciente formalización de la economía aún en un contexto complejo y, en particular, el aumento incesante del comercio electrónico".



Destacó el efecto positivo sobre los ingresos públicos de las fiscalizaciones sistemáticas que se están llevando a cabo sobre las cadenas de valor, como ocurre en el sector del agro.



Al respecto, destacó "el trabajo permanente de la AFIP para facilitar el cumplimiento del pago de los impuestos por parte de los contribuyentes a partir del incremento de los trámites digitales como el CUIT online, la clave fiscal, el levantamiento de embargos y las diferentes APP desarrolladas por el organismo".



En el caso del IVA neto, el crecimiento de octubre contra igual período de 2017 fue del 59,5%, con un alza del 56,3% en el tramo impositivo y del 63,4% en el aduanero.



"El aumento en el IVA se vio atenuado por mayores devoluciones respecto del año anterior y por la implementación de la rebaja en las percepciones en el IVA para importaciones de bienes muebles, que entró en vigencia recientemente", señaló el organismo.



En el impuesto a las Ganancias, la suba fue del 30,7%; el alza se vio moderada debido a que la cuarta cuota del saldo de declaración jurada de los contribuyentes con calificación "A" en el Sistema de Perfil de Riesgo (SIPER) este año se distribuyó en septiembre, mientras que en 2017 se recaudó en octubre.



En el impuesto a los Débitos y Créditos, el aumento fue del 51,3%, con un día hábil más de liquidación que el mismo mes del año pasado.



En el tramo de la Seguridad Social, el alza fue del 24,7%, un resultado atenuado por la unificación de la alícuota y el nuevo mínimo no imponible establecidos en la reforma tributaria.



En el comercio exterior, la suba fue del 136% en general en la medición interanual y en particular, en los derechos de exportación llegó al 265,5%, por la suba del tipo de cambio, los mayores volúmenes exportados, un día hábil más de recaudación y las retenciones adicionales establecidas recientemente.



En tanto, los derechos de importación aumentaron el 65,3%, por el incremento interanual del tipo de cambio, explicó el organismo recaudador.



Los ingresos por Bienes Personales disminuyeron el 51,3%, a partir del aumento del mínimo no imponible y la baja de la alícuota para el período fiscal 2018, que determinan menores anticipos a los del año pasado.



También, al igual que en Ganancias, bajaron por la distribución de la cuarta cuota del saldo de declaración jurada para los contribuyentes con calificación A en el Sistema de Perfil de Riesgo (SIPER), que este año cayó en septiembre, mientras que en 2017 se distribuyó en octubre.