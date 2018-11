Fecha del paro de la CGT se definirá la semana próxima

Noviembre está marcado en el calendario de la CGT como el mes en el que habrá un nuevo paro cegetista. Luego de varios idas y vueltas, amagues y versiones cruzadas la central obrera tiene todo listo para convocar a una medida de fuerza la semana que viene.



Por lo pronto, Julio Piumato, secretario general de los judiciales, que "la fecha se va a confirmar el jueves que viene" aunque ratificó que "será en noviembre". En ese sentido, el sindicalista sostuvo que la huelga de la CGT "no se postergó" haciendo referencia a la decisión del Consejo Directivo de la central de no dictar una fecha por falta de acuerdo interno.



El mismo Piumato rechazó de esta manera que el paro anunciado semanas atrás para noviembre haya sido suspendido e indicó que "solo entró en un cuarto intermedio hasta la semana que viene".



"La CGT tiene la decisión de lanzar un paro en noviembre, no hubo postergación. El jueves que viene se va a terminar confirmando", sostuvo el titular de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN).



En declaraciones a El Destape Radio, Piumato precisó que hay un reclamo puntual de la CGT referido al impuesto a las Ganancias y que "si no hay soluciones del Gobierno de acá a la semana que viene" la central obrera va a "confirmar la fecha del paro".



Al respecto, señaló que "de ninguna manera" aceptarán pagar impuesto a las Ganancias y agregó: "Es ridículo, en vez de que cada vez paguen menos trabajadores, nos hacen pagar a más. (El presidente Mauricio) Macri nos prometió que no íbamos a pagar más Impuesto a las Ganancias, que cumpla".



En tanto, desde el corazón cegetista no descartan que el cese de actividades pueda convocarse para uno de los días en los que se esté llevando adelante la cumbre de presidentes del G20, aprovechando que en esa ocasión "va a haber gente de todo el mundo" y la protesta tendría mayor visibilidad. Otro de los puntos a definir será si la medida de fuerza incluirá también un llamado a una movilización.