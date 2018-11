Presupuesto: ahora radicales proponen un emparche impositivo

La discusión por el Presupuesto parece no tener fin. El radicalismo activó una propuesta para revisar los gravámenes incluidos en el proyecto que recaerían sobre cooperativas y mutuales. La UCR abriría así la puerta a una "ley especial" para "no entorpecer" la próxima sanción de la ley de leyes.



Por lo pronto, Ángel Rozas, jefe radical en el Senado, sostuvo que su bancada "acompaña" el reclamo de cooperativas y mutuales de seguros que rechazan los gravámenes a su patrimonio estipulados en la iniciativa que ya cuenta con la sanción en Diputados.



El chaqueño y los senadores Julio Martínez, Pamela Verasay y María Belén Tapia se reunieron con representantes de Cooperativas y Mutuales de Seguros de la Argentina y destacaron "el rol económico y social que cumple el sector cooperativo y mutual del interior del país" al tiempo que manifestaron "la voluntad del bloque de la UCR de atender sus legítimos reclamos".



Los cooperativistas se quejaron del "fuerte impacto que tendrían para el sector las nuevas medidas que se incluyeron en el artículo 126 del Presupuesto Nacional, con motivo de la nueva reforma fiscal". El principal cuestionamiento que hacen es el cobro de la base imponible y las alícuotas de la contribución especial sobre el patrimonio neto de las cooperativas y mutuales, que comenzarían a tributar por aplicación del Presupuesto.



En ese sentido, Rozas adelanto que la bancada radical "va a proponer un cambio" en dicho gravamen a través de "una ley especial a tratar en consenso". La decisión de promover este emparche impositivo parte de la idea de la UCR de "no entorpecer la próxima sanción del presupuesto de 2019", prevista para el 14 de noviembre.



Lo cierto es que las críticas por el aumento de la carga tributaria también afecta a otros sectores. Vale recordar que una de las principales quejas respecto al proyecto de la ley de leyes en materia impositiva vino por el incremento a los Bienes Personales.



La iniciativa que aprobó Diputados eleva el mínimo no imponible (MNI) a dos millones de pesos y establece una alícuota progresiva de 0,25%, 0,50% y 0,75% por el valor que exceda al mínimo no imponible.



Sin embargo, el Gobierno y el peronismo, de la mano del senador Miguel Pichetto, acordaron modificar el proyecto. Así, La Casa Rosada, dio el visto bueno para acompañar el proyecto presentado por el rionegrino para fijar en $18 millones el límite para que queden grabados con el tributo los inmuebles que estén clasificados como "casa habitación". Con estos cambios el proyecto de reforma a Bienes Personales deberá volver a Diputados.