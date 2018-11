Gabriela Sabatini comenzará a trabajar en la Asociación Argentina de Tenis

La Asociación Argentina de Tenis (AAT) sumó a su equipo de trabajo a Gabriela Sabatini, la mejor tenista argentina de la historia, quien integrará las comisiones de Copa Davis y Fed Cup.



"Es un gran placer sumarme a esta comisión integrada por un equipo de personas a quienes no sólo admiro como deportistas sino también por quienes siento un enorme cariño. Nos une el amor por el tenis. Es una forma de poder agradecerle a este deporte lo mucho que me dio", manifestó Sabatini.



"Pondrá toda su experiencia al servicio del tenis argentino en general y del desarrollo de la rama femenina en particular", explicó la AAT en un comunicado de prensa.



Por su parte, el presidente de la AAT, Agustín Calleri, señaló: "Es un verdadero honor contar con Gaby en el equipo. Siempre tuvimos la intención de sumarla y ella nos había manifestado sus ganas de ayudar desde algún lugar. Nos reencontramos en los Juegos Olímpicos de la Juventud y la vi con una fuerza impresionante. Seguimos en la línea de comprometer a quienes fueron protagonistas de la rica historia de nuestro deporte para sacarlo adelante, así que nos espera un 2019 repleto de desafíos".



En tanto, el vicepresidente Mariano Zabaleta tampoco ocultó su felicidad: "Es un amor profundo el que siempre sentí hacia ella, una de las personas más humildes y trabajadoras que conocí. Es un orgullo que se sume a esta gestión para ayudar, trabajar, escuchar e intercambiar ideas. Que esté con nosotros, del mismo lado, me pone realmente orgulloso".



La número 3 del mundo en 1989 y campeona del US Open 1990 y de dos Masters (1988 y 1994) formará parte de los equipos argentinos de Copa Davis y Fed Cup, que a partir del año próximo trabajarán de forma coordinada bajo una misma comisión integrada por Agustín Calleri, Mariano Zabaleta, Gabriela Sabatini, Gastón Gaudio, José Acasuso y Florencia Labat.



Sabatini fue elegida como una de las Atletas Referentes de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 y acompañó a los juniors argentinos a lo largo de toda la semana de competencia en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, donde recibió el cariño del público que se acercó de forma masiva para ver a los mejores valores juveniles del mundo.