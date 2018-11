Tras un mes positivo, volvió el rojo comercial con Brasil

Luego que en septiembre el intercambio comercial con Brasil arrojara el primer superávit comercial desde 2014, el saldo de la balanza bilateral con el país vecino volvió a ser deficitario en octubre pasado.



Según relevaron consultoras privadas en base a los nuevos datos publicados por el Ministerio de Industria brasileño, el décimo mes del año mostró un rojo comercial de u$s 70 millones lo que implicó una reversión en el signo respecto al mes anterior cuando el país alcanzó un superávit de u$s 6 millones. Por lo pronto, las importaciones volvieron a derrumbarse registrando una caída del 37,4% (i.a.), mientras que las ventas al país vecino crecieron al 8,1%.



Con estos números, el rojo acumulado con Brasil en los primeros diez meses del año llega a los u$s 4.300 millones y marca una significativa mejora respecto a igual período del año pasado cuando se había registrado un déficit en la balanza comercial de nada menos que u$s 6.600 millones. La explicación del saldo responde tanto a una caída de las importaciones (-7% i.a.) como a un avance de las exportaciones (+16% i.a.).



El aumento de las exportaciones de Argentina hacia Brasil correspondió a vehículos de carga, trigo en grano, y leche/crema de leche, mientras que la baja en las importaciones argentinas se explicó principalmente por automóviles de pasajeros, vehículos de carga y tractores.



En lo que respecta al acumulado del año el intercambio entre ambas economías avanzó un 1,4% alcanzando u$s 22.659 millones, mientras que el déficit comercial de Argentina se redujo 34,4% hasta los u$s 4.350 millones. Esto responde a la suba de las exportaciones de Argentina hacia Brasil (16,5%) y a la baja de las importaciones argentinas (6,8%) en dicho período.



En relación a los destinos, Argentina se posicionó en tercer lugar entre los mayores proveedores de Brasil, por debajo de China (US$ 3.135 millones) y Estados Unidos (US$ 2.552 millones). Asimismo, respecto a los principales compradores de Brasil, Argentina se ubicó cuarto, detrás de China (US$ 6.112 millones), Estados Unidos (US$ 3.136 millones) y Países Bajos (US$ 1.088 millones).



De acuerdo a las consultoras privadas se esperan que los saldos de noviembre y diciembre sigan orbitando en torno a cero. Respecto al año próximo se proyecta una prolongación de la senda contractiva de las importaciones por lo que se anticipa una reducción del rojo a la mitad cercano a la zona de los u$s 2.000 millones.