Urtubey dijo que se estudian "alternativas" ante el reclamo de los gobernadores por el Fondo Sojero

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, se refirió este jueves al planteo de un sector del peronismo sobre el restablecimiento del Fondo Sojero y dijo que hay "alternativas" en estudio para "garantizar mayores recursos para las provincias" y "evitar" que el equilibrio fiscal nacional "sea a costa del déficit de las provincias".



"Necesitamos obviamente garantizar mayores recursos para las provincias", indicó Urtubey en declaraciones a NA al ser consultado sobre el reclamo de un grupo de gobernadores al Senado para derogar el decreto del Gobierno que eliminó el Fondo Federal Solidario.



Si bien no formó parte de ese grupo que llevó este reclamo el último martes al jefe del Bloque Justicialista, Miguel Ángel Pichetto, el mandatario salteño afirmó: "Es importante evitar que acercarnos al equilibrio fiscal no sea a costa de llevar el déficit a las provincias. Es un equilibrio muy finito que tenemos que trabajar".



En este sentido, señaló que "hay algunas alternativas" en análisis y "hay que seguir explorándolas".



Respecto del presupuesto 2019, Urtubey sostuvo que "fueron muchos meses de trabajo, donde legisladores de distintas provincias plantearon las inquietudes, en un marco de fuerte restricción por el contexto de la necesidad de achicar el déficit fiscal".



No obstante, subrayó que "más allá de la valoración, el presupuesto es una herramienta que necesita el Gobierno".



El gobernador salteño también se reunió con los senadores de su provincia María Cristina Fiore Viñuales, Rodolfo Urtubey y el diputado Pablo Kosiner.





Dialogamos con @Fiore_Cristina, @ToloUrtubey y @PabloKosiner sobre los avances en el tratamiento del #Presupuesto2019.

Estamos convencidos de que pese a las diferencias sobre el rumbo económico adoptado por el gobierno, es importante respetar la institucionalidad. pic.twitter.com/I3DhImII07 — Juan Manuel Urtubey (@UrtubeyJM) 1 de noviembre de 2018