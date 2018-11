El dólar baja cuatro centavos a $ 36,72 y acumula tres caídas en fila

El dólar retrocede cuatro centavos este viernes a $ 36,72 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com.



En el mercado informal, en tanto, el blue opera estable a $ 36,25, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liqui" subió ayer 9 centavos a $ 35,94.



Ayer, el billete inició noviembre con un descenso de 22 centavos en momento en que los inversores buscan a provechar los altos niveles de tasas.



El billete se movió en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa cayó 28 centavos a $ 35,67 en una rueda en la que se mantuvo el sesgo declinante debido a la intensidad de los ingresos.



Como es habitual, el Banco Central realizó una subasta en la que colocó $ 173.744 millones en Letras de Liquidez ('Leliq') a siete días, con un rendimiento promedio del 68,80% anual (el miércoles, había sido de 68,05%). Agregaron que la tasa máxima de corte se ubicó en el 69,6% anual.



Los máximos se anotaron en los $ 36 a poco de comenzada la jornada, cinco centavos por arriba del final anterior. Las ventas de divisas y los ingresos desde el exterior dominaron otra vez el desarrollo de las operaciones generando una caída de los precios que tocaron mínimos en los $ 35,50 al promediar la primera parte del día. Con algunas oscilaciones y con parciales recuperaciones de los valores, el tipo de cambio se alejó levemente de los mínimos pero sin poder volver a acercarse otra vez a los máximos de la rueda.



El volumen operado creció un 36,5% a u$s 650 millones. Para Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, "este incremento demuestra que "siguen entrando pesos al mercado financiero, que son canalizados en definitiva por depósitos en los bancos, para luego reinvertir en activos de nuestra moneda doméstica dentro del variado menú que actualmente ofrecen en esta plaza".



Por su parte, el analista Gustavo Quintana señaló que "el cambio de estrategia de los inversores, que privilegia nuevamente la formación de portafolios de inversión en moneda doméstica para aprovechar los altos niveles de la tasa de interés, diluye la presión cambiaria y genera caídas en los precios del dólar que ha vuelto a niveles que no se repetían desde agosto pasado".



Agregó que "toda la expectativa está puesta ahora en confirmar las chances reales que en pocos días el Banco Central intervenga en el mercado de cambios para sostener al dólar cuando toque el nivel inferior de la banda de no intervención".



• Otros mercados



En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" se operó a un promedio del 62%. En "swaps" cambiarios se pactaron u$s 148 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el viernes y el lunes.



En el ROFEX, donde se negociaron u$s 497 millones, más del 60 % se pactó entre noviembre y diciembre a $ 37,21 y $ 38,53 con tasas del 54,4% y 48,8% TNA.



Por último, las reservas del Banco Central aumentaron u$s 265 millones hasta los u$s 54.220 millones.