El Boca-River de los u$s 194,4 millones: ¿quién tiene el plantel más valioso?

La expectativa desde el miércoles por la noche es enorme. Boca y River disputarán la final de la Copa Libertadores de América, duelo que se convertirá en el más importante de la historia del fútbol argentino.



Según el sitio especializado Trasfermarkt, entre ambos planteles hay jugadores por u$s 194,4 millones. El más valioso lo tiene Boca, que tiene jugadores tasados en u$s 113,7 millones. Por su parte, Marcelo Gallardo tiene u$s 80,7 millones en futbolistas para administrar.



Hay dos puntos a tener en cuenta a la hora de ver estos valores. El primero es que Boca tiene lesionado al colombiano Frank Fabra, quien subiría en u$s 6,8 millones el valor del plantel del equipo de la Ribera. El segundo es que la nómina de River para la Libertadores está repleta de juveniles que todavía no están tasados como Nahuel Gallardo, Julián Álvarez, Ezequiel Centurión, Santiago Sosa o Kevin Sibille.



El futbolista con mayor valor de mercado es el delantero de Boca Cristian Pavón, valuado en u$s 22,8 millones. El podio de los más caros lo completan Gonzalo Martínez (River) u$s 17,2 y Wilmar Barrios (Boca) u$s 11,4 millones.