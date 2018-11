D'Onofrio cruzó a Macri con ironía por la presencia de visitante en las finales de Libertadores

El presidente de River, Rodolfo D´Onofrio, aseguró estar "sorprendido" ante la posibilidad de que haya público visitante en los Superclásicos entre el elenco de Núñez y Boca por la final de la Copa Libertadores.



"Estamos sorprendidos porque vimos a Rosario Central y Newell´s en cancha de Arsenal sin público y que se pueda tener visitantes en un River-Boca es algo que nos sorprende", aseveró D´Onofrio.



El diálogo con Radio Continental el mandatario del club de Núñez recordó: "El 31 de octubre del año pasado habíamos acordado con el presidente de Lanús que iba a haber visitantes en ambos partidos y la Ciudad de Buenos Aires dijo que no porque no había seguridad suficiente".



En ese sentido agregó: "Si en un año se ha logrado esto me alegraría porque en Argentina se estaría viviendo en un país más seguro, pero si el ministro de Seguridad dice que no puede asumir ese riesgo, creo que está dando una definición".



Además manifestó: "Todo lo que sea el poder lograr que el público pueda ir al estadio sin riesgos le hace bien a la convivencia de la sociedad, pero uno pretende que esa seguridad exista. Sería bueno que nos cuenten que pasó para que las cosas cambien".