Vidal confirmó que se reunió con Tinelli

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, confirmó que se reunió con el conductor televisivo Marcelo Tinelli, aunque señaló que no hablaron "de candidaturas", al tiempo que ratificó que "no" se postulará a la Presidencia el año próximo.



"Hace tres años que me junto con Marcelo Tinelli, como me reúno con otras personas que tienen interés por la provincia", afirmó Vidal.



En declaraciones televisivas, la gobernadora señaló que no le ofreció ni surgió como tema de conversación una posible candidatura del conductor de televisión para las elecciones del año que viene.



Por otra parte, Vidal subrayó: "Quiero que la crisis termine lo antes posible y trabajamos todos los días con ese objetivo".



En el mismo sentido, afirmó que "ya no hay líderes mesiánicos" y que el "esfuerzo lo hicieron todos los argentinos".



"Confío en que vamos a ir mejorando. Logramos que el dólar se calmara y la inflación creo que va a empezar a bajar antes de fin de año", agregó Vidal, quien señaló que "paso a paso vamos saliendo de esta dificultad".



De cara a las elecciones de 2019, Vidal insistió: "No voy a ser candidata a Presidente. Lo vengo diciendo hace tres años".



"Dedico las 24 horas de mi energía a la Provincia, que me necesita ahí. No hay nada para definir en el corto plazo", añadió.