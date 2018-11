Atención hinchas: qué hacer para que el corazón aguante la final de la Copa Libertadores

La pasión con la que se puede vivir los partidos de ida y vuelta de la final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y River Plate puede llevar a que los fanáticos con antecedentes de enfermedad cardíaca corran más riesgo de desarrollar infartos o arritmias. El estrés emocional que genera una definición por penales o el gol es el responsable del peligro aumentado, según diversos estudios.



"La pasión por el fútbol es una característica distintiva de los argentinos que se exacerba en ciertos momentos como puede ser durante un Mundial o en una final como la que viene y debemos evitar que este fervor ponga en riesgo la salud de los hinchas, sobre todo de aquellos con antecedentes cardíacos. Quienes tengan problemas del corazón y sigan con intensidad emocional estos partidos deben tener controladas su presión arterial, el azúcar en sangre y el colesterol", sugirió el doctor Hernán Provera, médico cardiólogo y Jefe del Departamento de Riesgo Cardiovascular de INEBA.



Los problemas cardiovasculares son la principal causa de muerte a nivel mundial. Existen factores de riesgo como la hipertensión arterial, la diabetes, el sedentarismo y el tabaquismo, que favorecen el depósito de colesterol sobre las arterias (arterosclerosis). Sin embargo, más allá de la progresión natural de esta enfermedad, existen situaciones denominadas "gatillos" que favorecen la inestabilidad de las placas de colesterol provocando un infarto de miocardio o accidente cerebrovascular (ACV).



"Durante varias décadas se ha estudiado la relación entre los eventos deportivos y los cardiovasculares y se encontró que el estrés que domina a las personas en estas situaciones estaría involucrado en el desarrollo de descompensaciones que afectarían la salud del corazón. Lo que sucede es que se genera un aumento involuntario y repentino de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial, lo que favorece la rotura de una placa de colesterol y desencadena un infarto de miocardio o un ACV", explicó el doctor Carlos Reguera, médico cardiólogo y Jefe del área de Medicina Preventiva y Cardiología de INEBA.



"Un estudio del Consejo de Clínica de la Sociedad Argentina de Cardiología de hace algunos años determinó que el súper clásico del fútbol argentino provoca estrés el día del partido y los dos siguientes, además de afirmar que los días que se enfrentan Boca y River se atienden cuatro veces más infartos en los hospitales porteños. Además, también se generan el doble de crisis por hipertensión durante esos fines de semana", agregó el experto.



Esta investigación fue la primera de su tipo en la Argentina y obtuvo similares resultados a otras realizadas en Europa en 1996, durante la Copa Europea y en 1998 durante el Mundial de Francia.



"Los resultados del estudio responden al postulado que indica que algunas situaciones de estrés, como los desastres naturales, los conflictos familiares y los problemas económicos-laborales, pueden asociarse a un aumento de riesgo en cuanto a disfunciones del sistema cardiovascular en quien las vive. Sin duda, hay que agregar a esta lista los eventos deportivos que despiertan tanta pasión", concluye Provera.





• Algunas recomendaciones para sobrevivir a la final de la Copa



Si se está tomando medicación de manera habitual, no olvidar ingerirla.

Mantener y no abandonar el nivel y frecuencia de actividad física recomendada.

Continuar y no saltear los controles establecidos por su médico de cabecera.

Evitar una dieta rica en grasas y con alto contenido de sal.

Mantener la calma más allá del resultado del partido de fútbol.