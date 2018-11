Urtubey: "El futuro gobierno debe ser de unidad nacional en serio"

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, expresó de cara a las elecciones del año próximo que el "futuro gobierno debe ser de unidad nacional en serio" y habló de plantear una "alternativa superadora" porque "no alcanza con el peronismo".



En el programa Código Político, el funcionario explicó: "Hablo de un espacio enorme de la sociedad. Yo soy peronista pero creo que hoy se necesita convocar a muchos sectores que no se sienten representados por lo que está pasando en la Argentina, ni quieren volver al pasado reciente".



Sin embargo, consideró que la presencia de la expresidenta Cristina de Kirchner "termina favoreciendo a Macri". "Aún con un Gobierno que no ha tenido buenos resultados sostiene competitividad por temor a que vuelva Cristina. Lo más funcional al Gobierno es que su alternativa sea alguien de un nivel de imagen negativa tan alta", indicó.



"Massa, Pichetto, Schiaretti y yo tenemos espacios políticos distintos y hay otros más. Acordamos llevar todas esas contradicciones a unas primarias para tener más potencia electoral. De esas primarias saldrá el candidato que represente una alternativa que no entre en la lógica Cristina o Macri. Si logramos hacer eso nuestro espacio político pondrá al futuro presidente", expresó.



Además, consideró que la situación actual de la Argentina "es complicada" y que el nuevo Gobierno apenas asuma tendrá "enormes desafíos". "Estamos en un panorama complejo ¿Se puede salir? Sí. Pero lo tenemos que hacer todos juntos", expresó.



"Este gobierno desperdició gran parte de su mandato. Y hoy se quiere hacer en un año lo que no se hizo en cuatro. Hay que salir del famoso tema del segundo semestre de nuevo, eso genera frustración. Tenemos un alto nivel de endeudamiento, no saldremos dentro de un par de meses. Asumamos la crisis que tenemos", evaluó Urtubey.



El gobernador salteño también consideró que una alternativa al FMI hubiera sido acudir antes al mercado de capitales.



"La reducción de déficit es necesaria pero no suficiente. No hay que equilibrar las cuentas a cualquier precio porque el impacto social va a ser muy fuerte. Tenemos que recuperar la competitividad de los sectores productivos", dijo.