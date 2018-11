Imputaron a Messi y a su padre por presunto lavado de dinero

El fiscal en lo penal económico Pablo Turano imputó este viernes al capitán de la Selección argentina de fútbol Lionel Messi, a su padre Jorge y "todas aquellas personas que hayan manejado" fondos de la Fundación "Leo Messi" por presuntas maniobras de lavado de dinero.



Fuentes judiciales informaron a NA que ante el juez Gustavo Meirovich, el fiscal pidió investigar al jugador del Barcelona y su padre por presunto lavado de dinero a raíz de las donaciones que en Argentina se hicieron a la Fundación Leo Messi.



El pasado miércoles declaró en los tribunales de la avenida De los Inmigrantes, un excolaborador de la Fundación, quien refirió a maniobras ilícitas con fondos que recibían y que luego, como manda la Ley, no se devolvían en proyectos sociales.



Ese día declaró ante el juez Gustavo Meirovich un ex colaborador de la Fundación entre los años 2012 y 2014, que viajó especialmente desde España para testificar ante el magistrado quien había recibido previamente la acusación por escrito.



Según lo declarado por el testigo, las donaciones que ingresaban a la Fundación producto de los partidos a beneficio, aportes de particulares y privados, se giraban a paraísos fiscales con cuentas de empresas offshore.



Además, habría acusado que ese dinero que ingresaba a la Fundación Leo Messi no se declaraba. Según el denunciante, las maniobras habrían tenido lugar desde el 2010 en adelante.



A partir del testimonio, el fiscal pidió abrir formalmente una investigación al juez y dijo que hay elementos de prueba suficientes para hacerlo.



Como medida de prueba, el fiscal Turano pidió una causa que tramita en la Justicia Argentina sobre hechos relacionados, pero también toda aquella documentación que se encuentra en España donde incluso ya hubo una condena sobre el jugador y su padre por evasión.