Avalan en Argentina el primer pedido para que dos DNI no consignen el sexo

El Registro Civil de Mendoza avaló el pedido de dos personas que no se reconocen como mujer ni como hombre, y aceptó que en ambos documentos nacionales de identidad no se especifique el género, informaron este viernes fuentes oficiales, que indicaron que "administrativamente es la primera vez en el mundo que se aprueba".



La decisión se tomó "a través de la resolución 420/2018 que hizo lugar a la solicitud de dos personas mendocinas que requirieron el reconocimiento legal de su identidad de género autopercibida y correspondiente rectificación registral", precisaron fuentes del Registro Civil.



Desde el organismo indicaron, además, que de esta forma "solicitaron en forma expresa que en su partida de nacimiento y DNI no se consigne sexo alguno".



De esta manera, la Dirección del Registro Civil resolvió labrar una nueva partida de nacimiento con la modificación en la que el campo reservado para el sexo deberá completarse con una línea.



En cuanto a la identidad, se indicó que "no se difundirán sus datos personales" (Ley 25326 de Protección de Datos Personales).



"La Ley de Identidad de Género, aprobada en 2012, avala esta decisión", informaron los voceros, quienes señalaron que el propio gobernador Alfredo Cornejo dio el aval para que se tomara esta decisión.



Enzo Rizzo, director de Registro Civil, expresó que "administrativamente, es la primera vez en el mundo que se aprueba. Canadá, Australia y Estados Unidos también contemplan estas situaciones, pero con esta decisión Mendoza es pionera al aprobarlo a través de un Registro Civil".



"Son dos personas; una de ellas ya fue notificada, la otra todavía no", agregó el funcionario.



Los considerandos de la resolución indican que las personas manifestaron "que los prenombres consignados en sus partidas de nacimiento y DNI no se corresponden con su identidad de género autopercibida, por lo cual solicitaron su deseo de que su partida de nacimiento y DNI consignen los nuevos prenombres, pero que no se consigne sexo alguno".



Asimismo, aclara que "la consignación del sexo en las partidas de nacimiento han perdido relevancia a los fines de la identificación de la misma".