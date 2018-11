Cumbre de candidatos a intendentes bonaerenses de Cambiemos, tras la bendición de Macri

El Foro del Cambio 2019, que integran los candidatos con los que la coalición Cambiemos intentará ganar intendencias de municipios bonaerenses en los que no gobierna, en las elecciones del año próximo, se reúne en la ciudad de Pehuajó.



Se estima que un centenar de candidatos participarán del encuentro de Pehuajó, partido que hoy gobierna el kirchnerista Pablo Javier Zurro.



Será anfitriona del encuentro Felicitas Beccar Varela, candidata de Cambiemos al municipio.



En Pehuajó disertará sobre seguridad el ministro bonaerense del área, Cristian Ritondo, así como el ministro de Asuntos Públicos provincial, Federico Suárez, quien explicará el trabajo que viene haciendo el gobierno bonaerense.



Este viernes, el presidente Mauricio Macri recibió en la Residencia de Olivos a candidatos bonaerenses de Cambiemos de la primera y tercera sección electoral y de los distritos donde aún no gobierna.



Este fue el segundo encuentro de los candidatos de la gobernadora María Eugenia Vidal. El anterior se realizó en La Matanza, y hoy, el tercero, en Pehuajó.



En el encuentro con Macri participaron más de 30 candidatos, entre ellos Pablo Alanis (Florencio Varela), Ezequiel Pazos (José C. Paz), Evert Van Tooren (Esteban Echeverría), Agustina Ciarletta (San Fernando), Carlos Regazzoni (Almirante Brown), Gabriel Mercuri (Lomas de Zamora), Segundo Cernadas (Tigre), Gastón Di Castelnuovo y Gabriel Pozzuto (Ituzaingó).



La mesa coordinadora del Foro la lideran la senadora nacionmal Gladys Gonzalez (que se postulará para jefa municipal de Avellaneda); el ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro (La Matanza, donde disputará el municipio a la kirchnerista Verónica Magario); el ministro de Desarrollo Social provincial, Santiago López Medrano (candidato en San Martín); el subsecretario de Asuntos Municipales de la Nación, Lucas Delfino (Hurlingham), y Alex Campbell, en representación del gobierno provincial (San Fernando).



Del encuentro en Olivos también participaron el intendente de Vicente López, Jorge Macri; el secretario de Vivienda nacional, Iván Kerr, y el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso.