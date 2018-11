Pereyra consideró que la CGT tiene "toda la razón del mundo para hacer un paro" y denunció "presión fuerte" a sindicatos

El secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra, consideró este sábado que la CGT tiene "toda la razón del mundo para hacer un paro", al tiempo que denunció que "hay una presión fuerte sobre el sindicalismo".



"Yo pertenezco a la conducción de la Confederación General del Trabajo. La CGT tiene toda la razón del mundo de hacer un paro en protesta a la caída en toda la actividad", sostuvo el también senador nacional.



En diálogo con El Lobby por Radio Con Vos, el secretario de Asuntos Legislativos de la central obrera justificó la intención de hacer una nueva medida de fuerza contra el Gobierno de Mauricio Macri porque "se están produciendo tantos despidos por falta de actividad, por las importaciones, no se puede seguir trabajando por la presión tributaria que hay sobre las industrias".



"Está todo fundamentado el tema del paro de la CGT", insistió el referente del Movimiento Popular Neuquino (MPN).



Asimismo, el patagónico se refirió a la situación judicial de su par del Sindicato de Choferes de Camiones, Hugo Moyano, a quien definió como "un excelente dirigente sindical y deportivo que seguramente tendrá los mismos problemas que toda dirigencia".



"Defiende su actividad y por ese motivo tendrá algún tipo de presión", manifestó.



En ese sentido, Pereyra advirtió que "hay una presión fuerte sobre el sindicalismo, de esto no queda ninguna duda".



Al ser consultado sobre quién lleva adelante esa coerción: "No, no, presiones, nada más. Todas estas investigaciones, investigaciones e investigaciones y también sobre la clase política también".



Finalmente, el secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa también se expresó respecto a la causa en la que se lo acusa por la presunta comisión del delito de administración fraudulenta en el gremio.



"Yo no me quejo de las investigaciones, que sigan adelante", concluyó el senador nacional del Movimiento Popular Neuquino.