Para el exjuez Mariano Bergés jugar con visitantes la final de la copa es "imprudente e irresponsable"

El exjuez Mariano Bergés, presidente de la ONG Salvemos al Fútbol, que lucha contra la violencia en las canchas, criticó este sábado la intervención del presidente Mauricio Macri para que haya hinchas visitantes en la final de la Copa Libertadores que jugarán Boca y River. "Es imprudente e irresponsable", dijo el abogado, que investigó a la barra brava de Boca cuando el actual mandatario encabezaba el club.



Si bien Bergés sostuvo que está a favor de que los hinchas visitantes puedan estar en las canchas, apuntó con dureza a que se haga de manera espasmódica. "Cuando Macri, una mañana de manera muy imprudente, hace los comentarios que hace, piensa que una final como esta se organiza en media hora. Piensa que este tema se trata de manera tan ligera, me hace acordar a la doctrina Chocobar", dijo el exjuez en una charla con el programa El Lobby por Radio Con Vos.



"El fracaso en el fútbol es evidente pero de hace muchos años. Lo que a mí me preocupa es el desprecio por el tratamiento de temas de seguridad que ha tenido este Gobierno", agregó Berges. "En cinco años -ejemplificó- no se hizo un sólo trabajo de capacitación con los directivos de los clubes como para prepararnos para algo así".



Ayer por la mañana, Macri dijo que le había indicado a sus funcionarios que haya público visitante en la final de Copa Libertadores. El anuncio despertó suspicacias y hasta sorprendió a los propios presidentes de los clubes involucrados.



A la noche, el Presidente se rectificó y en charla con Fox Sports dijo que el Gobierno garantiza la seguridad pero que la decisión será de los clubes. Durante todo el día hubo reuniones entre ministerios de Seguridad de Nación y Ciudad de Buenos Aires. Tanto River como Boca no quieren recibir a los visitantes.



"Uno puede jugarse a que en el partido no pase nada, pero desde el Gobierno debería haber otra posición sobre el tema", dijo Bergés y recordó que el jueves el clásico rosarino entre Central y Newell's por Copa Argentina se jugó directamente a puertas cerradas.



Además, el exjuez habló sobre su experiencia cuando le tocó investigar a La Doce. "A Macri lo recuerdo como ahora, un soberbio", dijo. "Se proclamaba como el referente de la corrupción contra el fútbol, pero su época como dirigente fue la más sangrienta. Macri repite un montón de cosas igual que cuando era dirigente y me indigna", concluyó.