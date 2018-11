El fiscal Delgado, a favor de que todos los jueces paguen Ganancias

El fiscal federal Federico Delgado se manifestó este sábado a favor de que todos los jueces paguen el impuesto a las Ganancias, luego de aclarar que a su entender "el salario no debe pagar" esa carga pero "si el salario paga Ganancias, las pagamos todos, por una cuestión de equidad".



En diálogo con Radio con Vos explicó que "hay otros lugares para recaudar impuestos y no el salario. Ahora si todos los salarios pagan Ganancias no veo por qué el juez y el fiscal no. Es intolerable para la sociedad", agregó.



Actualmente, solo pagan ese impuesto los jueces designados a partir de 2017. La ley 27.346 estableció la obligación de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias (también de los integrantes del Ministerio Público a nivel nacional", de tributar "cuando su nombramiento hubiera ocurrido a partir del año 2017, inclusive".



No obstante, el radicalismo presentó un proyecto de ley en el Congreso para que el tributo se extienda a todo el Poder Judicial, abarcando a los jueces nombrados antes de 2007, iniciativa con la que se mostró de acuerdo el ministro de Justicia, Germán Garavano la semana pasada.



Afirmó en la Casa de Gobierno que "hay decenas de jueces que lo están haciendo" y en esta línea se "está avanzando para que se extienda al resto de los jueces".



Po otra parte, la Corte Suprema tiene previsto tratar el próximo 20 de noviembre el recurso del Estado nacional contra la medida cautelar que impide cobrarle el impuesto a las Ganancias a los jueces.