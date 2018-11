Del Potro no estará en el Masters de Londres y su lugar lo ocupará el japonés Nishikori

El tandilense Juan Martín Del Potro confirmó este sábado que no estará en el Masters de Londres, debido a la lesión en su rodilla, mientras que desde la ATP se informó que su reemplazante será el japonés Kei Nishikori.



"Es frustrante para mí no poder competir en Londres. Es un torneo muy especial y he intentado todo lo posible para mejorar mi rodilla. La rehabilitación está progresando bien, pero necesito más tiempo. Por supuesto, es decepcionante para mí en este momento, pero tuve una muy buena temporada en general", expresó en declaraciones realizadas a la página de la ATP.



El Masters de Londres se realizará entre el 11 y 18 de este mes en el O2 Arena, y por ranking el argentino podía ser de la partida.



Del Potro sufrió la fractura de la rótula de la pierna derecha en el Masters 1.000 de Shanghai, y el proceso de recuperación le llevará un tiempo más.



La lesión de "La Torre de Tandil" se produjo el pasado 11 de octubre, y los médicos señalaron que necesitaría 45 días de recuperación, por lo que no quisieron arriesgar nada para que el cuadro no se agrave.