Candidatos a intendentes bonaerenses de Cambiemos participaron del segundo Foro del Cambio

El Segundo Foro del Cambio reunió este sábado a más de 100 referentes territoriales y potenciales candidatos a intendente de Cambiemos de toda la Provincia de Buenos Aires provenientes de los 66 municipios donde aún no gobierna el oficialismo.



El encuentro se realizó en la ciudad de Pehuajó y contó con la participación de los Ministros de Seguridad y de Asuntos Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo y Federico Suárez, quienes ofrecieron una charla sobre la gestión que llevan adelante junto a la Gobernadora María Eugenia Vidal.



"Cuentan con todo mi apoyo de cara al año próximo. Hemos dado una lucha enorme contra las mafias y contra el narcotráfico en los distritos gobernados por Cambiemos y en los que no y eso el vecino lo ve. Hemos capacitado y equipado a la Fuerza más grande del país. Con trabajo, gestión y resultados podemos consolidar el cambio en la provincia de Buenos Aires", expresó Ritondo, ante los presentes.



Suárez por su parte, ministro de Asuntos Públicos, instó a todos a "fortalecer la identidad del cambio, un cambio que no inventamos nosotros sino que estaba latente en la gente". "Estamos demostrando que este cambio es profundo, de verdad y para siempre. Como la reforma de la Policía, la primera reforma del Servicio Penitenciario Bonaerense, el Estado presente en los barrios, la lucha contra el juego ilegal y la pelea contra los privilegios", explicó.







El encuentro se llevó a cabo en Pehuajó, un distrito fervientemente opositor a Cambiemos, reforzando las intenciones de trabajar fuertemente en aquellos lugares donde hoy gobierna la oposición.



Durante el Foro, se destacó el apoyo al rumbo y a las políticas llevadas a cabo por el Gobierno Provincial y Nacional y se trazaron los lineamientos sobre los cuales seguir trabajando en el fortalecimiento y construcción del espacio político.







Estuvieron presentes los diputados nacionales Pablo Torello y Sergio Buil, los senadores provinciales Juan Fiorini, Carolina Tironi, Ana Laura Geloso, Leandro Blanco y la anfitriona del evento Felicitas Beccar Varela.



También participaron los referentes Juan D'Amico (Punta Indio), Santiago MacGoey (Cañuelas), Julián Gelvenzú (Zárate), Daniel Arimay (Salto), Raúl Sancho (Exaltación de la Cruz), Sandra Ferrandi (Monte), Luis Baldo (Villa Gesell), David Zencich (Merlo), Anabel Arboledas (Marcos Paz), Segundo Cernadas (Tigre), Agustina Ciarletta (San Fernando), Juan Cravero (Roque Pérez), Sandra Santos (Bolívar), Manuel Fittipaldi (Tapalqué), Juan Camio (Benito Juárez), entre otros.