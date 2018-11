Racing se hace fuerte en su casa y toma cada vez más distancia en la punta

Racing Club venció a Newell's Old Boys por 1 a 0 en el Cilindro de Avellaneda por la undécima fecha de la Superliga que lidera, merced a un tanto de Jonatan Cristaldo, de cabeza, a los 45 minutos del primer tiempo.



A raíz de la victoria, la "Academia" se mantiene en soledad en lo más alto de la tabla con 26 unidades, mientras que la "Lepra", tras la caída, sigue con once puntos en la 18ª posición.



Racing arrancó mejor, tomó la iniciativa y manejó la pelota durante los primeros minutos del partido, aunque sin incomodar al arquero visitante, pero de a poco delegó el dominio a manos del rival.



Newell's, que necesitaba un triunfo tras la derrota 2-1 del jueves último ante Rosario Central por cuartos de la Copa Argentina, mejoró con el correr de los minutos, tomó el control de la pelota, se adueñó de la mitad de la cancha e inclinó el partido hacia el campo de Racing.



Los dirigidos por Omar De Felippe tuvieron algunas llegadas, pero no lograron ser efectivos al momento de definir en el arco de Javier García.



Los rosarinos continuaron con el dominio del partido, pero el puntero del torneo consiguió la apertura del marcador con un gol de cabeza del delantero Jonathan Cristado, luego de un córner desde la derecha de Guillermo Fernández.



En el segundo tiempo Newell's mantuvo el control de la pelota y manejó los hilos del partido frente a un conjunto local que no tuvo una buena tarde, se dedicó a aguantar la presión de la "Lepra" e intentó salir de contraataque con un buen desempeño de Iván Pillud sobre el andarivel derecho, pero sin ideas claras a nivel colectivo.



Los dirigidos por el técnico Eduardo Coudet tuvieron la posibilidad de aumentar el marcador con una jugada del ingresado Pillud a los 30 minutos, que no pudo definir el goleador Cristaldo.







La supremacía del visitante, con más ganas que buen juego, llevó al arquero de Racing, Javier García, a convertirse en el futbolista más determinante del encuentro con tres intervenciones claves que evitaron el empate del conjunto rosarino.



Hasta el final del partido Newell's intentó buscar la igualdad con pelotazos al área "académica" y jugadas por ambos costados, pero no pudo quebrar la resistencia del "uno" albiceleste y de la férrea defensa del local.



En la próxima fecha (12da.), la "Academia" visitará el domingo desde las 15.30 a Gimnasia y Esgrima La Plata, mientras que Newell's Old Boys recibirá a Defensa y Justicia el lunes a partir de las 21, en el Coloso Marcelo Bielsa.