Malcorra, preocupada por impacto de políticas de Bolsonaro en el Mercosur

La excanciller argentina, Susana Malcorra, afirmó este domingo estar "preocupada" por cómo se traducirán en políticas de gobierno los mensajes vinculados al Mercosur de Jair Bolsonaro, presidente electo de Brasil, ya que "muestran una intención de un Brasil concentrado en sí mismo y menos interesado en la región".



Si bien según Malcorra "hay una separación entre lo que se dice en campaña y lo que finalmente se hace", Brasil y Argentina son "vecinos fundamentales" y un socio con el que "comerciamos el 40% de nuestros productos", por lo tanto lo que ocurra en el país vecino será "un hito muy importante para la Argentina".



"Algunos de los mensajes (de Bolsonaro) vinculados al Mercosur y al multilateralismo me preocupan, porque muestran una intención de un Brasil concentrado en sí mismo y menos interesado en el Mercosur y en la región", aseguró la ex canciller de Mauricio Macri en diálogo con radio Cooperativa.



Respecto de cuestiones locales, Malcorra analizó los casi tres años de gestión del gobierno de Cambiemos y apuntó que "las circunstancias que han llevado a las últimas decisiones y a la tormenta, como la han llamado, han alejado los objetivos (pobreza cero, combatir al narcotráfico y la unión de los argentinos) y el desafío ahora es aún mayor".



"Es evidente -aseguró- que el Presidente mismo ha definido que le queda un camino por recorrer más arduo y más difícil que el que pensaba originalmente. Ya sea porque las piedras en el camino han sido mayores de las mensuradas o porque, por la complejidad de la resolución de los problemas, no se ha avanzado tan rápido como se hubiese deseado".



Sin embargo afirmó que desde la asunción de Macri hasta ahora "han habido cambios en varios factores de la realidad del mundo", entre los que mencionó la confrontación comercial entre China y Estados Unidos, aunque eso no debe cambiar la idea de "abrirnos al mundo de forma inteligente".



"Es un momento complejo, pero no hay que contribuir a la cerrazón", apuntó.



En otro tramo de la entrevista, consultada sobre el uso de las prisiones preventivas en la Argentina, opinó que "el abuso de esa figura es muy peligroso" y que "está muy cuestionado desde la óptica de las organizaciones de los derechos humanos y desde las Naciones Unidas".



"Creo que parte de la sanidad institucional de un país y la aplicación adecuada de la Justicia es el uso absolutamente necesario de la prisión preventiva. Es preocupante que se la use de manera permanente como en muchos casos se está haciendo", manifestó Malcorra.



Sobre el cierre, y consultada sobre un giro a la derecha de posiciones gobernantes en el mundo, la ex canciller lo adjudicó a "una generalización en el mundo de un alejamiento del ciudadano de a pie de los partidos tradicionales".



"Hay una decepción respecto de que la política no ha traído las soluciones que se esperaban. Esto genera una gran desilusión y una búsqueda de opciones nuevas que generen mensajes que suenen atractivos, porque parecen producir resultados milagrosos, y muchos de ellos mensajes plantean países más cerrados, más protección, visiones más xenofóbicas", manifestó.



Y concluyó: "El ciudadano cuando tiene temor o ve cuando sus oportunidades no se dan tiende a ponerse más egoísta, y hay quienes aprovechan eso".